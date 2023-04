Spider-Man: No Way Home référencé dans la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Le dernier regard sur la prochaine sortie animée de Sony, Spider-Man: à travers le Spider-Verse, trouve Spider-Man 2099 d’Oscar Isaac faisant référence au MCU. Et, plus précisément, les bouffonneries multiverselles de Peter Parker de Tom Holland en 2021 Spider-Man : Pas de retour à la maison. « Et ne me lancez même pas sur Doctor Strange et le petit nerd de retour sur Terre-199999 », dit Spider-Man 2099 dans la bande-annonce, faisant référence à l’époque où Spidey et Doctor Strange du MCU ont amené le multivers au bord de s’effondrer après avoir lancé un sort douteux.





De toute évidence, les événements quasi cataclysmiques de Spider-Man : Pas de retour à la maison n’ont pas été perdus sur le Spider-Verse Spider-Force, avec la référence liant la franchise animée à celle de l’action en direct. Cela ajoute également du poids à la rumeur en cours selon laquelle Spider-Man: à travers le Spider-Verse mettra en vedette non seulement un camée de Tom Holland, mais aussi Andrew Garfield et Tobey Maguire, avec des spéculations nombreuses selon lesquelles Miles Morales se retrouvera dans l’univers cinématographique Marvel alors qu’il tente de sauver le multivers du supervillain The Spot et les variantes de lui-même .

Tout comme son prédécesseur, Spider-Man: à travers le Spider-Verse promet d’être positivement rempli à ras bord d’œufs de Pâques et de références. Le rappel à Spider-Man : Pas de retour à la maison n’est pas la seule référence qui se démarque, la bande-annonce recréant également le « pointing Spidey meme ». Mais à une échelle beaucoup plus grande que nous n’en avons jamais vu auparavant.

Si ce sont les références qu’ils sont prêts à donner dans la bande-annonce, on ne peut qu’imaginer ce qui surprend Spider-Man: à travers le Spider-Verse a en magasin.





Spider-Man: Across the Spider-Verse devrait débarquer dans les salles en juin

Miles Morales revient pour le prochain chapitre de l’Oscar Vers d’araignée saga, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoiles Shameik Moore comme Miles Morales alias Spider-Man, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy alias Spider-Woman, Jake Johnson comme Peter B. Parker alias Spider-Man, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae comme Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya dans Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk, Karan Soni dans Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India et Jason Schwartzman dans Jonathan Ohnn alias The Spot.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir le 2 juin 2023. Une autre suite, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse, devrait sortir le 29 mars 2024, avec plusieurs retombées, dont un film axé sur les femmes, actuellement en développement. Vous pouvez consulter la nouvelle version Spider-Man: à travers le Spider-Verse bande-annonce ci-dessous avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Entertainment.