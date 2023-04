Cloudflare tente de recréer Alexa Rank avec Radar Domain Rankings

Tirant parti de ses immenses données de trafic mondial, Cloudflare a annoncé un remplacement d’Alexa Rank appelé Radar Domain Rankings. Le soi-disant remplacement ne classe que les 100 meilleurs sites, et comme Alexa Rank, les données ne sont probablement pas pertinentes pour la plupart des spécialistes du marketing.

Alexa Rank a été l’un des premiers scores à fournir des optimiseurs de moteur de recherche ( SEO ) et les spécialistes du marketing disposant d’une vue d’ensemble des performances de tous les sites sur le Web. Au fil du temps, le score Alexa Rank est devenu sans objet pour la plupart des référenceurs car ils le considéraient comme une mesure simpliste et inexacte. Il a été remplacé par le score PageRank de Google, suivi d’autres scores alternatifs après que Google a cessé de partager publiquement son score PageRank.

Dans un mouvement qui est peut-être en partie un exercice intellectuel et en partie flexible, Cloudflare a créé une alternative à Alexa Rank appelée Radar Domain Rankings.

L’une des sources de classement de domaine les plus utilisées et les plus fiables était Alexa [Rank], mais ce service a récemment été abandonné. Nous croyons que nous sommes en bonne position pour fournir une alternative solide. Celso Martinho et Sabina Zejnilovic dans Au revoir, Alexa. Bonjour, Classement des domaines Radar Cloudflare

Classement du domaine radar ( RDR ) utilise des données de résolveur et de service DNS 1.1.1.1 agrégées et anonymisées, qui ont un taux d’adoption mondial énorme. En utilisant ses données 1.1.1.1, Cloudflare affirme RDR est plus précis que le classement Alexa abandonné, car ils sont experts dans la détection du trafic de robots automatisés qui pourrait ressembler à du trafic régulier vers d’autres systèmes.

Cloudflare déclare que ses classements de domaine sont un métrique de popularité [that] est mieux décrit comme la taille relative estimée de la population d’utilisateurs qui accède à un domaine sur une certaine période de temps. Contrairement au classement Alexa, la société a choisi de classer uniquement les 100 meilleurs sites dans une liste ordonnée.

L’équipe Cloudflare a conclu qu’il était pratiquement impossible – « difficile » – d’appliquer avec précision un modèle de données de classement ordonné aux sites au-delà des 100 premiers. Ils ont donc utilisé le modèle le plus complet pour déterminer le top 100 et un modèle moins complet pour mettre le top un million de sites dans des seaux.

Le premier compartiment contient la liste ordonnée des 100 domaines les plus populaires et est mis à jour quotidiennement.

Les 100 meilleurs sites classés dans l’ordre par le classement des domaines radar de Cloudflare

Les seaux restants sont triés par taille, les sites ne sont pas ordonnés et ils sont mis à jour chaque semaine.

Les plus grandes listes de domaines supérieurs avec des sites non classés dans l’ordre par le classement des domaines radar de Cloudflare