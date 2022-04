Nicolas Cage partage l’histoire derrière son nom de scène

L’acteur vétéran Nicolas Cage a expliqué pourquoi il avait adopté un nom de scène pour sa carrière, une décision qu’il a prise après avoir travaillé sur son tout premier film. À ce stade, Cage a joué dans des dizaines de films dans de nombreux genres différents, mais tout a commencé en 1982. C’est alors que Cage a fait ses débuts au cinéma avec un rôle dans la comédie classique. Temps rapides à Ridgemont High. C’est le seul et unique long métrage où Cage a été crédité sous son vrai nom, Nicolas Coppola.

Dans une nouvelle interview avec Wired, Cage a fait la lumière sur l’origine de la partie « Cage » de son nom après son Temps rapides à Ridgemont High apparence. L’acteur explique comment son expérience de travail sur ce film n’a pas été très agréable, car il y avait trop de blagues sur son nom et son association avec l’oncle de Cage, Apocalypse maintenant réalisateur Francis Ford Coppola. C’était suffisant pour convaincre rapidement Cage qu’un nouveau nom était de mise, et il n’a jamais regardé en arrière.

« J’ai changé de nom parce que je faisais un petit film qui s’appelait Fast Times à Ridgemont High et j’étais toujours Nicolas Coppola, et les gens n’arrêtaient pas de dire des choses comme « J’aime l’odeur de Nicolas le matin » à cause d’Apocalypse Now. , et Robert Duvall disant : « J’adore l’odeur du napalm le matin », et ça rendait le travail difficile et j’ai dit : « Je n’ai pas besoin de ça », et je l’ai changé en Cage ».

Cage a également évoqué l’origine de son nom de scène. Il a dit qu’il était en partie inspiré par le personnage de Marvel, Luke Cage, qui a depuis été interprété par Mike Colter dans le populaire Luc Cage adaptation en série. Nicolas Cage était également un fan du compositeur John Cage, et en couplant ce nom de famille avec Nicolas, cela semblait fonctionner parfaitement.

« C’est une combinaison de Luke Cage de Marvel Comics, qui était un personnage que j’aimais, également nommé Power Man, et de John Cage, le compositeur d’avant-garde. En dit long sur tout ce que j’ai fait depuis. »

En tant que Nicolas Cage, il a certainement établi une carrière impressionnante avec l’acteur prouvant qu’il peut se débrouiller seul sans l’association avec son célèbre oncle. Il assume l’un de ses rôles les plus intéressants à ce jour avec son dernier film, Le poids insupportable du talent massif. Le film suit Cage dans le rôle de Nick Cage, une version fictive de lui-même, alors que l’acteur canalise ses différents personnages de film pour sauver sa famille. Le film a été un grand succès auprès des critiques, la plupart le considérant comme l’un des films les plus divertissants de Cage.





Tom Gormican a réalisé The Unbearable Weight of Massive Talent et a co-écrit le scénario avec Kevin Etten. Avec Cage, le film met en vedette Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Neil Patrick Harris et Tiffany Haddish. Il a tenu sa première mondiale plus tôt cette année au festival du film South by Southwest à Austin, au Texas.

Le poids insupportable du talent massif en salles le 22 avril 2022.





