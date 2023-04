5 séries SIMILAIRES à Game of Thrones sur NETFLIX et d’autres plateformes

HBO Max

Voici quelques séries qui vous aideront à surmonter Game of Thrones.

©IMDBVoici quelques séries similaires à Game of Thrones que vous pouvez regarder en streaming

Game of Thrones est l’une des séries les plus appréciées des fans et l’un des plus grands succès de HBO Max Et, au cas où vous manqueriez ce type de contenu, nous vous indiquons 5 séries similaires que vous pouvez trouver non seulement sur cette plateforme, mais aussi sur Netflix et Prime Video.

+ La Maison du Dragon

Il faut commencer par le plus évident : la maison du dragon Eh bien, c’est la préquelle de Game of Thronesdonc les deux sont basés sur les livres de George R. R. Martindans ce cas dans « Feu et sang ».

Le synopsis note que cette histoire se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et la série, qui compte une saison, suit le « histoire passionnante de la Maison Targaryen« . La série est disponible en HBO Max.

+ ROME

Un de mes aspects préférés de Game of Thrones Ce ne sont pas seulement les combats et les effets spéciaux, mais aussi le drame et les complots menés par ses personnages, donc si vous aimez ça, Rome c’est aussi pour vous.

Il s’agit d’une autre série de HBO Maxqui compte 2 saisons disponibles et qui a été produit en collaboration avec la BBC : « présente les rivalités et les luttes de pouvoir dans la Rome antique », précise le synopsis.

+ Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Cette production est l’une des plus chères de l’histoire en matière de séries et compte actuellement une saison de 8 épisodes en Première vidéo.

Synopsis officiel : « Commençant dans une période relativement paisible, nous suivons un groupe de personnages alors qu’ils font face à la résurgence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux à la majestueuse forêt de Lindon, la puissante île de Númenor et les coins les plus reculés de la carte, ces royaumes et personnages créeront des héritages qui dureront pour toujours.. »

+ Le dernier royaume

La production, lancée en 2015, compte actuellement 5 saisons disponibles sur Netflix et est basé sur une série de livres: »Alors qu’Alfred le Grand défend son royaume contre les envahisseurs nordiques, Uhtred cherche à récupérer son droit d’aînesse ancestral.« .

+étrangers

Cette série, mettant en vedette Caitriona Balfe, Sam Heughan et Tobias Menzies, compte 5 saisons disponibles sur Netflix et son synopsis officiel indique que « une histoire épique, adaptée des célèbres romans de fantasy romantique de Diana Gabaldon, qui raconte le drame de deux amants d’époques différentes« . La série est également disponible sur Star+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?