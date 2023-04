Paul Cattermole : Qui est le chanteur du S Club 7 décédé ?

in

célébrités

Le respect était demandé durant cette période pour sa famille et ses amis du groupe S CLub 7.

© Instagram Paul CattermoleLe musicien a été retrouvé mort

Ce vendredi, Le S Club 7 a perdu un de ses membrescar il a été révélé que le chanteur Paul Cattermole est décédé à l’âge de 46 ans et on vous dit qui était l’interprète, connu pour ses tubes dans les années 1990.

Le message a été publié par le même groupe S Club 7, qui avait des tubes comme atteindre, As-tu déjà et Ramenez tout. Le groupe s’est dit « dévasté » par le décès de Paul et « pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous« .

« Nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir dans nos vies et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons.. Il manquera profondément à chacun de nous. Nous demandons le respect et l’intimité de sa famille et du groupe, en ce moment.« , a souligné le groupe tant sur Twitter que sur Instagram.

+ Qui était Paul Cattermole ?

Cattermole était une chanteuse née en 1977 à Saint Albans, Royaume-Uni, qui est devenu célèbre à l’âge de 21 ans et était membre du groupe pop S Club 7près de Hannah Spearritt, Rachel Stevens, Tina Barrette, Jon Lee, bradley mcintosh et Jo O’Meara.

Paul était membre du groupe créé par Simon Fuller, qui était également le créateur et le manager des Spice Girls. Cependant, la vie artistique de Paul ne s’est pas limitée à la musique et joué dans la série télévisée Miami 7de la BBC.

Après avoir quitté le S club 7 en 2002, Cattermole a formé un groupe de métal appelé Skua, qui s’est séparé un an plus tard lorsqu’ils n’ont pas réussi à signer un contrat d’enregistrement.. En 2021, il a lancé une chaîne YouTube dans laquelle il se consacrait à la lecture du tarot et pendant des années, il a partagé les difficultés économiques auxquelles il était confronté, vendant même son Brit Award en 2018 après avoir déclaré faillite en 2015.

Le groupe a annoncé en février qu’il reviendrait sur scène avec une tournée de 11 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande cet automne, célébrant également les 25 ans du groupe.

