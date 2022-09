Test de chute iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 : qui gagne ?

À quoi peut résister le nouvel iPhone 14 Pro Max ? Autant que la concurrence sous la forme du Galaxy S22 Ultra ? Ou même plus ? Un YouTuber a examiné cela lors du test de chute. Les résultats ne sont pas surprenants.

Dès qu’un nouvel iPhone arrive, il est mis à l’épreuve, démonté et abandonné. L’iPhone 14 ne fait pas exception. YouTuber PhoneBuff a saisi le nouvel iPhone 14 Pro Max phare d’Apple et l’a laissé tomber contre l’un de ses plus grands concurrents, le Samsung Galaxy S22 Ultra.

De meilleures conditions pour l’iPhone 14 Pro Max

Si vous regardez les exigences pour le test de chute, l’iPhone 14 Pro Max semble être en meilleure position. Le smartphone d’Apple a un écran plat contrairement au Galaxy S22 Ultra avec son design incurvé et un cadre en acier inoxydable au lieu d’aluminium comme le téléphone Samsung. Apple affirme également que son vitrage « Ceramic Shield » est le meilleur sur un smartphone – et donc également supérieur au Gorilla Glass Victus+ du Galaxy S22 Ultra.

Les deux smartphones subissent des dommages importants

Cependant, la première série de tests ne démarre pas de manière très prometteuse pour l’iPhone. En tombant sur le dos, la vitre de l’iPhone 14 Pro Max est optiquement plus endommagée que celle du Galaxy S22 Ultra. De plus, la caméra arrière reçoit également une égratignure claire. La bonne nouvelle, cependant, est que les deux écrans restent intacts et que les smartphones continuent de fonctionner.

La comparaison lors d’une chute sur un coin, en revanche, se termine par un match nul. Les deux smartphones subissent des dommages mineurs, mais cela n’affecte pas la fonctionnalité. Les deux modèles subissent alors des dégâts plus importants lors de la chute suivante sur l’écran. Le verre de l’écran se brise sur les deux téléphones portables – sur le Galaxy S22 Ultra sur toute la largeur, sur l’iPhone 14 Pro Max principalement dans le coin supérieur droit. Néanmoins, Face ID semble continuer à fonctionner, mais la caméra frontale affiche alors des reflets indésirables. Avec le Galaxy S22 Ultra, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran ne peut plus être utilisé après la chute.

Aucun des deux smartphones n’est ressorti clairement vainqueur du duel. Les deux modèles subissent des dommages importants et ont ensuite besoin d’un nouvel écran. Par conséquent, il est certainement conseillé de protéger un nouveau smartphone avec un bon étui.