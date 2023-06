Netflix : le film dramatique avec Ryan Reynolds le plus regardé au monde

in

Découvrez, dans cette note, quel est le film dramatique de Ryan Reynolds le plus regardé au monde sur la plateforme.



Ryan Reynolds

Le talentueux acteur canadien, Ryan Reynolds, a construit une carrière réussie au fil des ans, devenant l’un des acteurs les plus populaires. Aujourd’hui, un de ses films est à nouveau un succès dans Netflixplusieurs années après sa création.

Le drame se démarque dans le top de Netflix

Reconnu pour plusieurs de ses personnages et surtout pour son rôle de Dead Poolétonnamment, ce n’est pas un film de super-héros qui figure dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflixmais l’un de ses drames les plus populaires.

Dans les coulisses : une belle équipe en action

Le thriller dramatique a non seulement un grand casting derrière lui, mais aussi un grand réalisateur, Daniel Espinosa. Il a été à l’avant-garde de projets tels que « Enfant 44« , « Vie » et « Morbius« , ce dernier mettant en vedette Jared Leto. Le scénario est basé sur une œuvre de David Guggenheimresponsable d’une des séries les plus réussies à la télévision : « Survivant désigné“.

Le drame le plus regardé de Ryan Reynolds sur Netflix

L’acteur de 46 ans est actuellement à l’affiche du drame le plus regardé de Netflix: « Sûr maison“. Bien qu’il soit un classique et qu’il ait déjà quelques années, les utilisateurs continuent de le choisir. Le film occupe l’une des premières positions dans le top 10 des plus reproduits.

Le casting est plein de grandes stars, dont Denzel Washington et Joel Kinnaman dans les journaux de Tobin Frost et David Barlow, respectivement. L’intrigue suit un jeune agent de la CIA chargé de garder un fugitif dans un endroit sûr. Mais lorsque le site est attaqué, ils s’enfuient ensemble pour tenter d’abattre leurs ennemis.

