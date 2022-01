Wow! 2015 Nvidia Shield TV obtient la mise à jour vers Android 11

Nvidia distribue actuellement Android 11 pour sa série Shield TV et, étonnamment, même le Nvidia Shield TV 2015 a reçu la mise à niveau Android. Le téléviseur Shield 2015 est sorti à l’origine avec Android 5.0 Lollipop. Avec la mise à jour, les boîtiers de streaming bénéficient également de nouvelles fonctionnalités.

Comme le rapporte Android Authority, Nvidia déploie actuellement des mises à jour d’Android 11 pour sa série Shield TV. La plus grosse surprise : la Nvidia Shield TV, qui a maintenant plus de six ans, reçoit également Android 11. Selon l’Autorité Android, il s’agit de la 27e mise à jour Android pour la box de streaming. Une telle politique de mise à jour exemplaire serait également souhaitable pour les fabricants de smartphones.

Les téléviseurs Shield reçoivent ces nouvelles fonctionnalités

La mise à jour Android 11 est jouée sur les appareils Shield en tant que Shield Software Experience Upgrade 9.0. En plus de la nouvelle version Android, les téléviseurs Shield bénéficient de quelques autres fonctionnalités et améliorations. Ceux-ci incluent la prise en charge des écouteurs aptX et un Gboard révisé.

En plus des nouvelles fonctionnalités, les propriétaires de Shield recevront bien sûr également toutes les améliorations apportées par Android 11. Il s’agit, par exemple, d’un système révisé d’autorisations d’applications et de paramètres de confidentialité étendus.

Vous pouvez trouver toutes les autres nouvelles fonctionnalités de la mise à jour dans l’aperçu suivant :