Le nouveau film de Rey, James Mangold, Dave Filoni et chacune des annonces de Star Wars Celebration 2023

Que la force t’accompagne! Star Wars Celebration 2023 a vraiment été une fête pour les fans du univers créé par George Lucaspuisque de nouveaux ont été confirmés films. De même, plus de détails ont été donnés sur les séries à venir et les premiers aperçus des bandes-annonces attendues. Ici on vous raconte toutes les annonces faites et qui seront probablement disponible sur Disney Plus.

Le vendredi 7 avril 2023, s’est tenu l’événement Lucasfilms qui fait office de Comic Con « Star Wars » exclusif.

La franchise s’agrandit et les derniers titres – tels que « The Mandalorian », « The Book of Boba Fett » et « The Bad Batch »–, Ils sont connectésquelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec les phases de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Si vous êtes un fan de « Star Wars », vous ne pouvez pas manquer toutes les annonces qui ont été faites et ici nous avons toutes les informations.

QUELS SONT LES NOUVEAUX FILMS « STAR WARS » ?

1. Le film King

Malgré des avis partagés sur « Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force », Le personnage de Rey aura un film qui continue l’histoire des trois derniers épisodes.

se levera 15 ans après « L’Ascension de Skywalker » et mettra en vedette Daisy Ridley, alors qu’elle est déjà une Maître Jedi et travaille dans une académie.

C’est-à-dire que la bande montrera le tenter de reconstruire l’Ordre Jedi après avoir été détruit à la fin de « Revenge of the Sith ».

Il a également été confirmé que le la direction sera confiée à Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a déjà travaillé sur « Ms. Merveille ».

2. Le film de Dave Filoni

Dave Filoni est le maître du canon dans la franchise « Star Wars » et qui a été en charge (avec Jon Favreau) de élaborer les séries qui ont élargi l’univers des Guerres Galactiques.

Lors de l’événement Lucasfilms, il a été confirmé que il va enfin réaliser son propre filmavec la collaboration de James Mangold (« Indiana Jones et le cadran du destin »), qui Il se déroulera à l’époque de la Nouvelle République. et ce sera la clôture de séries comme « The Mandalorian », « Ahsoka » et « Skeleton Crew ». Quelque chose comme un Marvel « Avengers Endgame », mais pour « Star Wars ».

QUELLES SONT LES NOUVELLES SÉRIES « STAR WARS » ?

1. « Ashoka »

La série « Ahsoka » il avait déjà été annoncé fin 2020mais pendant la célébration de Star Wars la première bande-annonce a été diffusée et cela a confirmé bon nombre des soupçons que l’on avait sur ce qui avait été construit.

Pour la première fois depuis « Rebels », Thrawn a été mentionnéle méchant de la série animée qui a disparu avec Ezra Miller, mais qui va maintenant revenir, sera-t-il le Thanos de « Star Wars » ?

De nombreux personnages ont été montrés, comme Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka, mais aussi d’autres que nous n’avons pas vus depuis « Rebels », comme Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et Héra Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

Regardez ici le bande-annonce de « Ahsoka ».

2. Équipage squelette

« Skeleton Crew » avait également été annoncé début 2022, mais le 7 avril 2023, ils ont donné plus de détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les mois qui suivront.

Tout d’abord, il a été révélé que les différents épisodes seront réalisés par des personnalités telles que Daniel Kwan et Daniel ScheinertDavid Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas-Howard et Lee Isaac Chung.

De plus, un court métrage a été montré où Jude Law apparaît en utilisant la Force pour ramasser une clé, la faisant flotter jusqu’à sa position. L’acteur a assisté à l’événement avec son co-vedettes Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter et Robert Timothy Smith.

3. « L’acolyte »

Contrairement aux autres séries, qui se déroulent à l’époque de la Nouvelle République, « L’Acolyte » se déroule en Haute Républiqueplus précisément 100 ans avant les événements de « Episode I: The Phantom Menace ».

Pendant ce temps, les Jedis étaient dans toute leur splendeur, tandis que les forces du côté obscur étaient presque éteintes.

« C’est à ce moment-là que les méchants étaient en infériorité numérique. Ils étaient un peu comme les outsidersa déclaré Leslye Headland, le showrunner de la série lors de l’événement.

Amandla Stenberg joue une ancienne PadawanPendant ce temps il L’acteur sud-coréen Lee Jung-jae donnera vie à son maître Jedi, avec qui ils enquêtent sur une série de crimes aux origines sinistres.

De plus, nous verrons le premier Jedi de l’espèce Wookiee qui a été adapté en live-action. Le personnage, appelé Kelnacca, sera joué par Joonas Suotamo, qui a également joué Chewbacca.

4. « Andore »

Diego Luna, le protagoniste de l’une des meilleures séries Disney Plus à ce jour : « Andor », était également l’un des invités à l’événement. Accompagnés du créateur, Tony Gilroy, ils ont confirmé que ils sont déjà à mi-chemin du processus d’enregistrement de la saison 2 et la date de sortie devrait être en août 2024.

Ils ont également montré un petit fragment des enregistrements, où ils ont vu des personnages comme Cassian, Mon Mothma et Syril Karnqui sont plus impliqués que jamais dans la rébellion.