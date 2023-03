5 émissions NETFLIX de type Bridgerton que vous DEVEZ REGARDER avant la saison 3

Bridgerton C’est l’une des séries les plus importantes sur Netflix. Il est déjà disponible depuis deux saisons sur la plateforme et il en reste encore deux à venir. En effet, la production a déjà confirmé qu’il y aura une troisième et une quatrième édition. Ces deux nouveautés qui arrivent aussi sera basé sur les livres de Julia Quinn.

A cette occasion, les écrits de Julia Quinn que Netflix adaptera à propos Bridgerton ils sont: Séduire M. Bridgerton et je te donne mon coeur. Ils raconteront l’histoire de Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton). Même ainsi, il n’y a toujours pas de date de sortie pour la troisième ou la quatrième édition.

Cependant, pour remplacer BridgertonNetflix propose cinq séries similaires à ne pas manquer et idéales à voir avant la saison 3. Apprenez à les connaître !

5 séries similaires à regarder sur NETFLIX avant Bridgerton 3 :

5. L’impératrice :

Avec une saison de six épisodes, cette fiction est devenue l’une des favorites de 2022. C’est d’ailleurs pour cela que de nombreux fans attendent déjà l’arrivée de la deuxième édition.

Synopsis officiel : Dans ce drame d’époque, une princesse rebelle devient l’impératrice d’Autriche et entreprend de faire les choses à sa manière.

Bande-annonce:

4. Abbaye de Downton :

Cette production est de loin l’une des meilleures séries d’époque. Il est arrivé sur Netflix l’année dernière avec ses six saisons et, sans aucun doute, est devenu une fureur.

Synopsis officiel : Situé en 1912, dans un manoir de la campagne anglaise et couvrant une période allant de la Première Guerre mondiale au début des années 1920, Downton Abbey raconte l’histoire d’une communauté compliquée. La maison a été la maison de la famille aristocratique Crawley pendant des générations, mais aussi l’endroit où leurs serviteurs vivent, planifient et rêvent. Certains sont fidèles à la famille et très dévoués au mode de vie Downton, d’autres partent à la recherche d’une vie meilleure, de l’amour ou simplement de l’aventure. La grande différence est que s’ils connaissent de nombreux secrets de famille, la famille en sait très peu à leur sujet. Les vies entrelacées des Crawley et de leurs serviteurs sont bouleversées par les tempêtes de la guerre, et lorsque le calme viendra enfin, le mode de vie qu’ils connaissaient sera-t-il changé à jamais ? Dans cet environnement en constante évolution, rien n’est certain, mais les Crawley pourraient même se battre pour protéger leur bien-aimé Downton.

Bande-annonce:

3. Le cuisinier de Castamar :

Originaire d’Espagne, cette production s’est également imposée comme l’une des préférées des téléspectateurs de Netflix. Pour le moment, la bande a une saison de 12 épisodes.

Synopsis officiel : Madrid, 1720. Un cuisinier prodigieux attire l’attention d’un duc veuf qui vient d’entrer dans la société aristocratique.

Bande-annonce:

2. La loi de Lidia Poète :

Cette production a été créée sur Netflix en 2023 et a rapidement atteint les tendances de la plateforme. Originaire d’Italie, elle raconte le combat d’une femme pour pouvoir exercer la profession d’avocate alors qu’elle n’était pas encore bien vue.

Synopsis officiel : Une avocate en herbe lutte contre le sexisme, enquête sur des meurtres avec son frère et tombe amoureuse de son beau-frère dans ce drame d’époque qui se déroule en Italie.

Bande-annonce:

1.Versailles :

Avec trois saisons, cette bande a été créée en 2018 et, malgré le temps qui passe, elle reste un favori des fans.

Synopsis officiel : Le roi Louis XIV de France commande un palais luxueux qui devient un champ de bataille pour l’amour et la politique, et une prison dorée pour la noblesse.

Bande-annonce:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?