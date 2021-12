Spider-Man: No Way Home Stealth Suit révélé avoir une origine mondaine

Depuis Spider-Man : Pas de chemin à la maison jouets ont révélé un nouveau « costume furtif », de nombreux fans se sont demandé comment Spider-Man de Tom Holland obtiendrait sa nouvelle tenue, d’autant plus qu’elle semblait être accompagnée de la magie de Doctor Strange. À présent Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est dans les cinémas que nous avons découvert la vérité sur ce costume noir et d’où il vient réellement, et c’est un endroit beaucoup plus banal que prévu. ALERTE SPOILER : Si vous ne voulez pas en savoir plus, il est maintenant temps de faire votre propre sortie furtive de cet article.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison a défié toutes les lois imaginables pour tenir ses promesses, ce que de nombreux films de super-héros n’atteignent jamais vraiment, les attentes des fans étant si élevées et si variées dans ce qu’ils veulent voir à l’écran. Avec le multivers déchiré et les méchants et héros des précédents films de Spider-Man tous en convalescence sur le patch de Tom Holland, le film a mis en place une fin passionnante et émouvante à cette trilogie de Homme araignée des films avec de nombreuses surprises. En plus de clarifier certaines questions de longue date sur le calendrier du MCU depuis Avengers : Fin de partie, comme combien de temps Nick Fury est resté assis sur une station spatiale alors qu’un Skrull prétend être lui, et ce qui s’est passé dans le monde de la sorcellerie lorsque le docteur Strange a été bluffé par Thanos pendant cinq ans, nous avons également découvert ce que ce costume noir tout le monde est tombé amoureux de était vraiment tout.

Après l’ouverture du film, lorsque le héros de Holland est un peu un paria social grâce aux révélations de Mysterious, qui sont prises à cœur par beaucoup en raison de la poursuite des diatribes anti-Spider-Man d’un J. Jonah Jameson. Il en résulte qu’un citoyen mécontent jette un seau de peinture verte sur la merveille palmée, et quand il s’agit de piéger Electro, Peter doit improviser plutôt que de se présenter sur les lieux avec une énorme éclaboussure de peinture sur son costume, et cela le conduit à retourner le costume à l’envers.

Oui, c’est exact, le marketing du film par Marvel et Sony a amené les fans à passer beaucoup de temps à théoriser sur un costume d’araignée à l’envers. C’est le pouvoir auquel nous avons affaire en ce qui concerne le MCU que l’anticipation d’un film incitera les fans à remettre en question et à tout séparer pour trouver quelque chose de nouveau et d’excitant dans le mix. Il s’est avéré que la révélation du costume était plus comique que cosmique, mais les fans ne s’en soucient pas du tout car il y a très peu de choses Spider-Man : Pas de chemin à la maison a mal fait, comme en témoignent les critiques et les recettes du box-office du week-end qui pourraient facilement avoir son propre slogan « Quelle pandémie ?





Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison étant l’un de ces rares films qui valait vraiment la peine d’attendre, cela donne également un long chemin pour donner un aperçu de l’avenir avec deux scènes post-crédit. Nous avons un premier aperçu de l’arrivée de Venom dans le MCU, sous la forme d’une petite goutte noire laissée derrière lorsque l’actuel Venom Eddie Brock (Tom Hardy) est renvoyé dans son propre univers par le sort de refonte du docteur Strange, et dans le second scène post-crédit, nous avons également un premier regard électrisant sur Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui sera la prochaine sortie cinématographique de Marvel en mai 2022.





