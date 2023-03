Explication de l’immunité d’Ellie dans la série HBO Max « The Last of Us »

La première saison de la série HBO Max « The Last Of Us » s’est terminé par un chapitre bouleversant intitulé « Cherchez la lumière » (« Cherchez la lumière »). Et contrairement à d’autres épisodes, celui-ci a commencé par un prologue avec Ashley Johnson, l’actrice qui joue Ellie dans Le jeu vidéo de Naughty Dog.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Dans cette séquence, Johnson donne vie à Annela mère du personnage qu’elle incarne désormais Bella Ramsey. Elle a été mordue par une personne infectée au moment où elle accouchait Élie.

Marlène Il les retrouve et, bien qu’il hésite au début, il promet de protéger le nouveau-né. Enfin, tu dois tuer Annequi lui demande de l’achever en sachant qu’elle allait bientôt se transformer à cause de l’infection.

Après cela, l’écran nous présente l’intro habituelle du programme. Cependant, de nombreux téléspectateurs sont laissés avec un doute: Craig Mazin et Neil Druckman Ont-ils juste révélé l’origine de l’immunité d’Ellie ? Dans les lignes suivantes, nous vous expliquons ce que nous en savons.

La scène de naissance d’Ellie dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

POURQUOI ELLIE IMMUNE EST-ELLE DANS « THE LAST OF US » ?

Malheureusement, il n’existe toujours pas de version officielle sur la manière dont Élie Il a acquis cette fonctionnalité sur l’émission de télévision. Pourtant, certaines hypothèses circulent sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous vous en parlons.

1. L’explication impliquant Anna

Le prologue du chapitre 9 de la série des HBO Max pourrait suggérer que Élie développé une immunité contre Cordyceps parce qu’il a été infecté dans le ventre de la mère. Selon les partisans de cette théorie, le bébé aurait développé des anticorps contre le champignon avant la naissance.

Malheureusement, le peu de temps qui s’écoule entre la morsure de Anne et la coupure du cordon ombilical, rend cette hypothèse presque impossible à prouver scientifiquement.

2. L’explication de Marlène

Au cours de l’épisode, Marlène commentaires à Joël la théorie du médecin Les lucioles sur l’immunité des adolescents : « Notre médecin pense que le Cordyceps d’Ellie a grandi avec elle depuis sa naissance. Il produit une sorte de messager chimique. Cela fait penser aux cordyceps normaux qu’elle est Cordyceps. C’est pourquoi il est immunisé. »il est dit.

Bien que, comme dans le cas précédent, cette théorie ne puisse pas être confirmée avec ce qu’ils nous ont montré au programme.

3. La version des créateurs de la série

Enfin, lors d’une conférence de presse, le showrunner Neil Druckman mentionné que cet épisode « donne des indices et donne quelques théories sur les raisons pour lesquelles Ellie est immunisée, bien que nous ne répondions pas de manière concluante. »

De cette façon, il semble glisser qu’il pourrait y avoir plus d’informations à ce sujet dans la deuxième saison de l’émission télévisée. Et, bien que dans le jeu vidéo original, il est expliqué que Élie Ce serait infecté par un champignon plus neutreil est possible que la série continue de nous surprendre avec quelques nouvelles révélations à ce sujet.