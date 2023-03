Halle Berry a décerné à Michelle Yeoh la meilleure actrice pour une raison historique

Halle Berry et Michelle Yeoh ont partagé un moment significatif sur scène aux Oscars dimanche soir.

Berry était sur place pour remettre le prix de « l’actrice dans un rôle principal », que Yeoh a remporté pour son rôle dans « Everything Everywhere All At Once ».

Vêtues de robes blanches éthérées, Berry et Yeoh étaient liées par la mode – et par la réussite. Berry et Yeoh sont les deux seules femmes de couleur à avoir gagné dans cette catégorie en 95 ans d’histoire des Oscars. Yeoh est également la première actrice asiatique à remporter le prix.

Lorsque Yeoh est montée sur scène pour accepter l’honneur, elle a partagé une étreinte chaleureuse avec Berry, qui était visiblement émue. Lors de son discours d’acceptation, la femme de 60 ans a parlé de l’importance du moment à la fois pour elle-même et pour les gens qui regardent.

« Pour tous les petits garçons et filles qui me ressemblent en train de regarder ce soir, c’est une lueur d’espoir et de possibilités. C’est la preuve – rêvez grand et les rêves deviennent réalité », a-t-elle déclaré.

À la fin de son discours, l’acteur a remercié l’académie et a terminé avec le message suivant : « C’est l’histoire en train de se faire. »

Lors d’une conférence de presse après la fin de la cérémonie, Yeoh a expliqué ce que le prix signifie pour elle.

« Je dois vraiment remercier l’académie d’avoir reconnu, embrassé la diversité et la vraie représentation. Je pense que c’est quelque chose pour lequel nous travaillons si dur depuis très longtemps et ce soir, nous avons brisé ce plafond de verre. Je l’ai kung-fu et l’a brisée », a-t-elle dit.

La star a ensuite expliqué pourquoi la représentation est si importante dans l’industrie du divertissement très visible.

« Nous avons besoin de cela parce qu’il y en a tellement qui se sont sentis invisibles, non entendus. Ce n’est pas seulement la communauté asiatique. C’est pour la communauté asiatique mais pour toute personne identifiée comme une minorité », a-t-elle déclaré. « Nous méritons d’être entendus. Nous méritons d’être vus. Nous méritons d’avoir l’égalité des chances afin que nous puissions avoir une place à la table. C’est tout ce que nous demandons. Donnez-nous cette opportunité. Prouvons que nous en valons la peine. . »

Tout comme Yeoh, Berry est également entrée dans l’histoire pour sa victoire aux Oscars en 2002. À l’époque, elle a remporté un prix dans la même catégorie pour son rôle dans « Monster’s Ball ». Ce faisant, elle est devenue la première femme noire et la première femme de couleur à remporter le prix de la meilleure actrice. Elle reste la seule femme noire à avoir remporté cette distinction.

En acceptant le prix, Berry a pleuré et a expliqué que le moment était « tellement plus grand » qu’elle.

« C’est pour chaque femme de couleur sans nom et sans visage qui a maintenant une chance parce que cette porte a été ouverte ce soir », a-t-elle déclaré.

La gagnante de l’Oscar Halle Berry en 2002. Getty Images

Une autre similitude ? Les fans ont également souligné que Berry et Yeoh étaient dans les films de James Bond avec Pierce Brosnan.

De Bond girl à oscarisée, Berry et Yeoh font ce voyage ensemble.