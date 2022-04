Le créateur de Breaking Bad a confirmé s’il y aura plus de spin-offs de la série

Netflix

Vince Gilligan fait la promotion Tu ferais mieux d’appeler Saul avec son co-créateur, Peter Gould, avant la première de sa dernière saison. Cet univers de trafiquants de drogue à Albuquerque a été créé en 2008.

©IMDBBreaking Bad a eu une saison de moins que Better Call Saul.

A partir de 2008, Vince Gilligan est devenu l’un des plus grands représentants du monde des séries, grâce à l’univers construit sur Breaking Badoù Walter White et Jesse Pinkman s’est tourné pleinement vers le monde de la vente de médicaments et a construit un empire avec Gustavo Fring. Parmi les personnages les plus importants qui ont émergé de cette grande série de AMC il était Saul Bonmaninterpreté par Bob Odenkerkqui de la main de Netflix avait son propre spin-off.

Tu ferais mieux d’appeler Saul est venu juste deux ans après la fin de Breaking Bad et, malgré les doutes initiaux sur ce qui pourrait arriver à cet univers créé par Vince Gilligan et maintenant élargi en collaboration avec peter goulda montré que la série de Bob Odenkerk pourrait être égal ou meilleur que son prédécesseur. En fait, au fil des ans, les spéculations ont commencé avec d’autres retombées potentielles, parmi lesquelles Kim Wexler (Rhéa Seehorn) Ça piquait fort, et encore plus maintenant que la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Dans le cadre de la promotion du dernier opus, Gilligan et Gould ils ont parlé avec date limite autour de la possibilité de voir plus de spin-offs du monde de Breaking Bad. « J’aime ces personnages, j’aime ce monde. Peut-être un jour, mais personnellement, je vais faire une pause dans ce monde et essayer de faire autre chose, juste pour montrer que je peux. »il a pointé Gould autour de la possibilité de voir un nouveau spin-off.

Gilliganpour sa part, ne s’est pas éloigné de la position de son collègue. « Je pense que c’est aussi ma réponse. Il y a des histoires à raconter, mais il ne s’agit pas de prouver quoi que ce soit au monde, il s’agit de se le prouver à soi-même. J’espère que cette chose sur laquelle je travaille aura quelqu’un qui voudra l’acheter et quelqu’un qui voudra la fabriquer. »dit le directeur. Ses déclarations ont à voir avec une émission dans laquelle il travaille que, selon ce qu’il a soutenu, il n’a même pas dit à sa femme, et « ce sera quelque chose de très différent » comme on le voit dans Breaking Bad.

Le destin de Kim Wexler

Le 18 avril, fin tant attendue de Tu ferais mieux d’appeler Saul à l’écran de Netflix. On ne sait toujours pas à quel moment cela se terminera ou s’il se connectera directement avec Breaking Bad. Au-delà de cela, ce que beaucoup pensent, c’est que l’avenir de nombreux personnages semble assez sombre, en particulier ceux qui n’ont pas été vus dans la série originale. Parmi eux se trouve Kim Wexlerle couple de Saülqui dans la cinquième saison semblait être sur le point de mourir et tout indique que ce dernier épisode ne sera pas avec une fin heureuse pour le personnage de Seehorn. Qu’est-ce que tu penses?

