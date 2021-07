L’acteur de « Loki » partage une curieuse histoire sur sa garde-robe

Nous sommes déjà plus proches de la dernière ligne droite de la série « Loki ». Son cinquième épisode mettait en vedette Tom Hiddleston rencontrant un groupe particulier de variantes temporelles du dieu du mensonge. L’une de ces incarnations présente la performance de l’interprète vétéran Richard E Grant, qui a partagé une curieuse anecdote à travers ses réseaux sociaux.

Richard E. Grant a révélé via Twitter que son père le taquinait avec son choix d’être acteur, laissant entendre qu’il passerait sa vie à porter des bas et du maquillage. « A 64 ans, cette tenue pour la série Disney+ Loki l’aurait fait ricaner », a commenté l’acteur.

L’apparition dans cette variante de Loki (inspirée de l’ère classique de Marvel Comics) peut sembler idiote à première vue, mais le personnage de Grant dans la série est devenu un favori instantané parmi les fans de la série, présentant une fermeture digne pour le personnage s’il survécu à l’attaque de Thanos dans « Infinity War ».

Certains fans de « Loki » suggèrent que ce supposé sacrifice en faveur d’un « objectif glorieux » n’était peut-être qu’un canular ou une distraction avant d’atteindre le véritable point central de l’intrigue. Et en raison de l’arrière-plan du personnage, ce ne serait pas surprenant. Mais pour l’instant, la communauté des fans du MCU a accepté ce moment comme l’un des meilleurs de toute la série.

Lors d’une récente conversation avec Marvel.com, Tom Hiddleston a offert ses impressions sur les variantes présentées dans l’avant-dernier épisode de la série, exprimant son enthousiasme de voir autant de personnes essayer de canaliser sa performance et ce que cela signifiait pour son personnage, anticipant que le rire et la tromperie ne font que commencer.

« C’était complètement surréaliste et un plaisir absolu. Je joue à Loki depuis longtemps et je me suis habitué à toutes ces différentes caractéristiques. Être soudainement entouré d’incarnations et de personnifications de ces caractéristiques… ces moments avec Richard, DeObia et Jack tous ensemble étaient très amusants. Ils sont brillants », a noté Hiddleston.