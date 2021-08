Catherine Zeta-Jones est Morticia Addams dans la série du mercredi de Tim Burton sur Netflix

Catherine Zeta-Jones est notre prochaine Morticia Addams dans Tim Burton’s mercredi série sur Netflix. Quelques jours seulement après qu’il a été annoncé que l’acteur Luis Guzmán avait été choisi pour jouer le patriarche de la famille Addams Gomez, Variety rapporte maintenant que Zeta-Jones jouera le rôle de Morticia dans la prochaine incarnation en direct du personnage. Le prochain Famille Addams La série de redémarrage mettra également en vedette Jenna Ortega dans le rôle principal de Mercredi Addams.

Netflix s’est déjà engagé dans une commande de huit épisodes de mercredi, bien qu’il ne soit pas clair quand le tournage doit commencer. Faire avancer l’histoire en se concentrant sur un mercredi plus âgé après qu’elle ait quitté le manoir familial pour assister à la Nevermore Academy. Ses tentatives pour « maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une tuerie monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore ».

Catherine Zeta Jones marque la dernière d’une série d’actrices à jouer Morticia Addams. Elle a été interprétée à l’origine par Carolyn Jones dans l’adaptation de la série télévisée de La famille Addams dans les années 1960. Anjelica Huston a repris le rôle pour une paire de Famille Addams films dans les années 1990 face à Raul Julia dans le rôle de Gomez. Daryl Hannah a joué une autre version en direct de Morticia dans les années 1998 Réunion de la famille Addams. Charlize Theron exprime Morticia dans le récent film d’animation Famille Addams film, un rôle dans lequel elle reprendra La famille Addams 2 en octobre.

Gagnante d’un Oscar, Zeta-Jones a déjà remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Chicago. Elle a également joué dans des films comme Trafic, Cruauté Intolérable, Le masque de Zorro, Piégeage, Les douze de l’océan, rouge 2, et L’armée de papa. Plus récemment, elle a impressionné les critiques avec ses rôles sur le petit écran, qui incluent des rôles acclamés dans la mini-série Feud: Bette & Joan pour FX, Reine d’Amérique pour Facebook Watch, et Fils prodigue pour Renard.

Al Gough et Miles Millar ont créé mercredi pour Netflix. Tim Burton dirige la série, marquant ses débuts de réalisateur sur le petit écran, tandis que Gough et Millar servent de showrunners de la série. Burton, Gough et Millar sont producteurs exécutifs aux côtés de Steve Stark, Andrew Mittman pour 1.21, Kevin Miserocchi de la Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman pour Glickmania et Gail Berman. Mittman, Berman et Miserocchi ont également été producteurs exécutifs du film d’animation 2019. MGM TV produit.

Les récentes nouvelles du casting ont des fans de longue date de La famille Addams satisfaits car ils semblent ressembler davantage aux membres illustrés originaux de la famille. Créé par le dessinateur Charles Addams, La famille Addams a fait ses débuts en tant que bande dessinée en 1938. Depuis, il y a eu une pléthore d’émissions de télévision et de films basés sur la série et le contenu qui se sont diversifiés dans d’autres supports comme les livres et les jeux vidéo.

mercredi n’a pas encore de date de sortie officielle sur Netflix, mais comme la pré-production avance à merveille, le tournage ne peut pas être trop loin. Nous entendrons probablement parler d’autres annonces de casting dans un proche avenir après le casting de Mercredi Addams et de ses deux parents. Cette nouvelle nous vient de Variety.

