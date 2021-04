Voici quelques images de gameplay plus anciennes de Hot Wheels Unleashed

La semaine dernière, vous vous souviendrez peut-être que le spécialiste de la course Milestone a sorti la première bande-annonce de gameplay pour son prochain jeu, Hot Wheels Unleashed. Le pilote de voiture de jouet arrive sur PlayStation 5 et PS4, et cette bande-annonce nous a très excités. Il semble que le studio, le plus célèbre pour son travail approfondi sur les titres de courses de motos, se porte bien sur ce jeu sous licence; on dirait que ça pourrait être super amusant avec ces larges dérives et ces énormes sauts.

Au cas où vous voudriez en voir un peu plus, GameSpot a réussi à sécuriser huit minutes de jeu à partir d’une première version. Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir quatre courses sur des pistes différentes, qui se déroulent toutes dans le décor miteux du garage. Ce sera bien de voir des environnements plus colorés, mais dans l’état actuel des choses, la course elle-même semble assez serrée. Cela pourrait être une agréable surprise à son arrivée en septembre.

Que pensez-vous de ce gameplay précoce de Hot Wheels Unleashed? Accédez à la section des commentaires ci-dessous.