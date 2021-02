Les packs de textures sont des produits populaires pour Minecraft, et l’installation des packs de textures a été plus facile que jamais, grâce à Mojang (la société de développement du jeu). L’installation d’un pack de textures ne prend désormais plus que quelques minutes. Pendant ce temps, vous pouvez embellir votre jeu avec un tout nouveau look !

Comment installer des packs de textures dans Minecraft

Alors que la version Bedrock est élémentaire et ne nécessite qu’un téléchargement à partir du Minecraft marketplace, installer un pack de textures sur la version Java peut être frustrant si vous n’êtes pas habitué à modifier les jeux. Nous avons simplifié les choses ci-dessous avec des instructions et des captures d’écran pour vous aider.

Première étape: téléchargez le pack de textures.

Vous pouvez télécharger des packs de textures pour Minecraft de partout où ils sont fournis. Ils entrent généralement .Zip *: français format, mais ce n’est pas une obligation. Faites attention à l’endroit où vous téléchargez le pack de textures! Comme toujours, adoptez des habitudes de navigation sûres. Lorsque vous le téléchargez, vous pouvez le conserver dans votre dossier de téléchargement, mais assurez-vous que le dossier dans lequel vous l’avez placé est ouvert dans votre explorateur de fichiers.

Deuxième étape: exécutez Minecraft.

Maintenant que vous avez téléchargé le pack de textures, vous devez exécuter Minecraft. À partir de l’écran de titre, suivez le chemin affiché dans l’image ci-dessus pour ouvrir le dossier des packs de ressources. Les étapes sont également répertoriées ci-dessous.

Cliquez sur Options. Cliquez sur Packs de ressources. Cliquez sur Ouvrir le dossier Pack.

Troisième étape: déplacez le pack de textures vers le dossier Pack.

L’image ci-dessus montre comment vous pouvez faire glisser et déposer le fichier du dossier de son dossier de téléchargement vers le dossier Pack. Tant que le pack de textures contient les éléments nécessaires, le jeu le reconnaîtra comme un pack de textures. Notez les chemins des dossiers surlignés en jaune. Vous devez être sûr de faire glisser le dossier du dossier de téléchargement vers le dossier du pack de ressources.

Quatrième étape: vous avez terminé!

Vous avez maintenant installé le pack de textures! Vous pouvez le sélectionner dans le jeu et il sera automatiquement appliqué. Peasy facile!

