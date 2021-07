4 séries d’amour à regarder sur HBO

Avec la fureur que Netflix a récoltée au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont opté pour des plateformes numériques et, l’une des plus réussies de ces derniers temps est HBO Max. C’est pourquoi son arrivée en Amérique latine a été une fureur qui, aujourd’hui, le transforme en l’un des services de streaming avec un contenu plus original et, surtout, nouveau.

Aussi bien dans les séries que dans les films, HBO Max réussi à innover en termes de contenu. C’est pourquoi, chez Spoiler, on retrouve quatre courtes séries d’amour idéales à voir sur le service à la demande ce week-end.

4 courtes séries d’amour à regarder sur HBO Max :

1. La vie amoureuse :

En une seule saison et dix chapitres, cette série de comédie romantique et d’anthologie américaine avec Anna Kendrick a commencé à être conçue en 2019 et, avec l’arrivée de HBO, la production a été achevée.







Une jeune new-yorkaise à la recherche du partenaire idéal pour elle. Tous les épisodes racontent des histoires différentes des amours de Darby.

2. Exécutez :

Une seule saison de sept chapitres où la vie d’une femme bascule lorsqu’elle reçoit un message de son ex-petit ami, qui l’oblige à respecter un pacte conclu 17 ans plus tôt. A tel point que la protagoniste quitte toute sa vie à New York pour le rencontrer.







3. Insécurisé :

Une saison en huit parties où deux femmes noires défient tous les stéréotypes et sont les meilleures amies depuis l’université. Molly est une avocate à succès, mais quand il s’agit d’hommes, elle est pleine de problèmes, puis Issa travaille pour une entreprise à but non lucratif et entretient une relation à long terme avec Lawrence.







4. Grand amour :

Il y a douze épisodes qui montrent le mode de vie, les problèmes et la foi du polygame Bill Henrickson et de ses trois femmes.