Will Smith va documenter la transformation corporelle après avoir été dans la «  pire forme  » de sa vie

Norauto Porte-vélos D´attelage Plate-forme Norauto Rapidbike 1p Flex Pour 1 Vélo

Le Rapidbike 1P Flex permet de transporter avec beaucoup de facilité 1 vélo puis se replie après l´utilisation pour faciliter son stockage dans le garage ou même dans un placard ! La gamme Rapidbike Flex a été équipée de larges supports de roues qui permettent d'accueillir tous types de pneus jusqu'à une largeur de 3 pouces (Environ 8 cm). Chacun de ces supports est équipé de longues lanières microtilt qui permettent un excellent maintien du vélo et un maximum de flexibilité et de facilité à l installation. Le vélo sera toujours maintenu en 3 points, aux roues d abord mais aussi au niveau du cadre. Pour lier le cadre du vélo au porte-vélo, une sangle textile munie d´une protection en caoutchouc a été préférée pour protéger la peinture du vélo même sur les parcours longs et accidentés. Le support de cadre est lui ajustable très facilement en hauteur pour s´adapter à la taille et à la géométrie du vélo. Pas besoin d´outil pour installer le porte-vélos sur l´attelage, une molette de serrage et un levier de verrouillage intégrés vont sécuriser l'installation en quelques tours de main. La molette est d´ailleurs pourvue d´un verrou antivol qui pourrait vous être très utile le temps de votre randonnée. La plupart des feux de porte-vélos reprennent 4 fonctions d´éclairage (la position, le freinage, les clignotants et l´éclairage de plaque d´immatriculation). Avec les feux 6 fonctions des Rapidbike Flex, vous disposerez en plus d´un feu antibrouillard et d´un feu de recul, l´idéal pour circuler en toute sécurité et partout en Europe ! Enfin, les porte-vélos Rapidbike Flex disposent tous d´une double certification: XPR 18904-4 et TUV GS, qui assurent un haut niveau de qualité et de résistance.