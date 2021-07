Scènes d’un mariage : premier regard sur la mini-série HBO

En 1973, le film suédois « Scenes From A Marriage » est sorti, écrit et réalisé par le réalisateur légendaire Ingmar Bergman, qui raconte l’histoire d’un mariage d’âge moyen qui commence à s’effondrer. Étant l’un des films les plus représentatifs de son auteur, il est devenu une référence incontournable pour les aspirants cinéastes du genre dramatique, et son histoire est sur le point de prendre un nouveau souffle.

HBO a produit une mini-série directement inspirée de cette histoire, mettant en vedette des performances exceptionnelles d’Oscar Isaac et de Jessica Chastain. La mini-série est écrite et réalisée par Hagai Levi, qui est largement connu pour sa narration qui se concentre sur l’examen des relations humaines, par exemple, « In Treatment » ou « The Affair ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la première bande-annonce de The Witcher Saison 2

« Scenes From A Marriage » débutera sa diffusion sur HBO en septembre prochain. C’est la deuxième fois qu’Isaac et Chastain partagent des crédits dans la même production depuis « A Most Violent Year » en 2014. Jessica Chastain reprend le rôle que Michelle Williams allait jouer à l’origine, qui a quitté la production en raison de problèmes avec son emploi du temps. .

Malgré son absence devant la caméra, Williams a conclu un accord dans lequel elle travaille en tant que productrice sur la mini-série avec Isaac et Chastain. « Cette nouvelle version de » Scenes From a Marriage « présente les apparitions de Corey Stoll, Nicole Beharie, Tova Feldshuh et Sunita Mani.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Boys » lance une web-série en préparation de la saison 3

Actuellement, Oscar Isaac et Jessica Chastain font partie des meilleurs acteurs de leur génération, réussissant à apparaître dans des projets assez prometteurs ces dernières années. Isaac attend la première de « Dune », un film réalisé par Denis Villeneuve inspiré du roman de Frank Herbert, tandis que Jessica Chastain fera partie du casting de « Les Yeux de Tammy Faye » sous la direction de Michael Showalter.