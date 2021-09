Les affiches du personnage de Sandman dérivent dans les ténèbres avec la mort, le rêve et le désir

Suite à la sortie récente de la première bande-annonce de The Sandman de Netflix, plusieurs nouvelles affiches de personnages sont maintenant apparues, nous donnant un bon aperçu de certains des acteurs principaux, notamment Dream, Death et Desire. La série, qui est adaptée de la saga de bandes dessinées du même nom de l’auteur phare Neil Gaiman, sera dirigée par Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus, également connu sous le nom de Dream, le roi des rêves et le souverain du rêve.

Je suis le Seigneur du Rêve et du Cauchemar. pic.twitter.com/8t8NI9PZZd – Le marchand de sable (@Netflix_Sandman) 25 septembre 2021

L’acteur fait une version d’action en direct d’une précision envoûtante du personnage principal, ses traits pointus et son regard détaché donnant parfaitement vie au personnage. Comme taquiné dans la récente bande-annonce, L’homme de sable commence en 1916, lorsque Dream, le roi des histoires et l’un des sept sans fin, est capturé dans un rituel occulte. Après avoir été retenu captif pendant 105 ans, il s’évade en 2021 et entreprend de remettre de l’ordre dans son royaume du Rêve.

L’image suivante présente un autre membre de l’Endless, Death, tel que décrit par Kirby Howell-Baptiste. La sœur plus gentille et plus sage de Dream, la mort est souvent à portée de main pour fournir à son frère une perspective bien nécessaire chaque fois qu’il commence à ruminer, ce qu’il fait beaucoup.

Je ne suis ni béni ni miséricordieux. Je suis juste moi. J’ai un travail à faire et je le fais. pic.twitter.com/8ChSWT9Mxh – Le marchand de sable (@Netflix_Sandman) 25 septembre 2021

Enfin, nous avons Mason Alexander Park dans le rôle de Desire, le frère androgyne de Dream, avec qui il partage une amère rivalité. Bien qu’il ne soit pas (encore) montré sur une affiche, Desire est le jumeau de Despair, qui doit être joué dans L’homme de sable par Donna Preston.

Les êtres humains sont les créatures du désir. Ils se tordent et se plient selon mes besoins. pic.twitter.com/kOSb6WvGFf – Le marchand de sable (@Netflix_Sandman) 25 septembre 2021

de Netflix L’homme de sable La série sera basée sur la série de bandes dessinées acclamée par la critique de l’auteur Neil Gaiman. L’homme de sable a initialement couru pour 75 numéros de 1989 à 1996, et suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus (entre autres noms), une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Il est l’un des sept sans fin, l’autre sans fin étant le destin, la mort, le désir, le désespoir, le délire, anciennement le plaisir et la destruction. Divers studios ont essayé de transformer l’épopée radicale en action réelle pendant des années, le développement d’une adaptation potentielle étant en préparation depuis 25 ans ridicules. Heureusement, la tentative de Netflix a bien progressé, le tournage s’étant terminé en août.

La série a amassé un casting stellaire, dont Gwendoline Christie (Game of Thrones) comme Lucifer, souverain de l’enfer, Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardien de confiance du royaume de Dream, Boyd Holbrook (Logan) comme The Corinthian, un cauchemar échappé, Charles Dance (Parc Gosford, Game of Thrones) comme Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) en tant que Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et sujets fidèles du Royaume des Rêves.

Neil Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif et co-scénariste de l’adaptation, et a depuis révélé que l’émission « se sent comme Sandman. Je ne sais pas si cela signifie que les gens qui regardent la télévision l’aimeront – même si j’espère qu’ils sera – mais je soupçonne que si vous aimez Sandman et que vous voulez le voir à l’écran, alors vous aimerez ça. (Je pense aussi que Tom Sturridge sera une star après la première saison de Sandman drops. L’homme de sable est produit par Warner Bros. Television., avec David S. Goyer à bord en tant que producteur exécutif. L’homme de sable devrait arriver sur Netflix plus tard cette année.

