Comment obtenir de bons gènes dans Monster Hunter Stories 2

Pour obtenir de bons gènes dans Monster Hunter Stories 2, vous devez examiner quelques éléments. Nous vous les disons tous en na et moins.

Nous savons tous que beaucoup d’entre vous qui chassent des monstres ne sont pas dans votre sang. Vous êtes davantage une union spirituelle avec la nature et ses membres. Eh bien, ne vous inquiétez pas, les Riders sont vos amis. Mais bien sûr, pour cela, vous devez voir comment obtenir bons gènes dans Monster Hunter Stories 2, quelque chose d’indispensable pour créer votre super Monstie. On y va par parties.

Tout d’abord, jetez un œil au guide des cachettes que nous avons également réalisé, car c’est un point très important. Non seulement pour ne pas souffrir dans le jeu, mais pour ce guide lui-même, car le type de repaire influence grandement la qualité de notre futur compagnon. C’est-à-dire qu’il est un champion en termes de gènes.

Eh bien, la première chose que vous devez faire est de chercher des repaires étranges. Oui, ces dorés qui apparaissent parfois sur la carte. Ça passe complètement le reste, c’est comme ça que je vous le dis clairement. On cherche le meilleur, pas le médiocre, et cela se retrouve dans ces lieux à cette couleur saisissante.

De là, il va au nid pour chercher des œufs. C’est à ce moment que nous devrons vérifier deux choses :

Le nid : Lorsque nous attrapons un œuf, il est possible que le nid brille d’une couleur dorée. Cependant, il existe deux types, le normal et le fort. Recherchez toujours ce dernier, qui se caractérise par un or plus intense, en dehors d’un son plus aigu. S’il n’apparaît pas, rien ne se passe, tant que le nid brille, il peut être utilisé pour obtenir de bons gènes.

Navirou : Oui, le chat spécialisé dans le toucher des œufs (des monstres) nous aide beaucoup quand il s’agit de voir si un Monstie a de bons gènes. Il suffit de regarder leur ligne de dialogue, en particulier la partie parfum. C’est celui qui indique si on aime ou pas. Le plus odorant, les meilleurs gènes. Donc vous savez déjà.

Eh bien, vous avez votre merveilleux œuf qui a l’air d’avoir des gènes sympas, que faire maintenant ? La première chose est de sélectionner le Monstie que vous voulez être votre numéro un. Le meilleur qui soit. Le Messie. Eh bien, c’est celui qui recevra les gènes des œufs que vous avez obtenus, en les combinant avec ceux qu’il possède déjà.

Voici la chicha, puisque comme vous l’avez vu, il s’agit d’une grille 3×3. S’il y a une ou plusieurs lignes qui correspondent aux couleurs (qui sont les éléments avec lesquels on combat), le Monstie gagnera plus de puissance dans cette attaque. Autrement dit, s’il se spécialise, il sera évidemment plus fort.

Et c’est ça, ce serait ça. Il n’a plus de mystère. Si vous voulez un résumé, cherchez des œufs dans des repaires rares, prenez les brillants malodorants et combinez ces Monsties avec l’insecte que vous voulez être le nouveau super saiyan. Et voila, vous aurez tout le monde qui mange dans votre main. Même un Grand Jaggi peut être incroyablement puissant. Le mien s’appelle Le Messie.