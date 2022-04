Ubisoft va lancer un nouveau manga officiel de la franchise Watch Dogs

Le jeu vidéo en monde ouvert et les hackers de Ubisoft est sur le point d’obtenir une adaptation en manga. »Chien de garde Tokyo » sera un manga dérivé et emmènera l’histoire du jeu dans les rues néon d’une ville futuriste de Tokyo et sera lancé en tant que série en ligne dans le magazine manga Kurage Bunch de Shinchosha le 12 avril. L’histoire de »Watch Dogs Tokyo » sera en charge de l’écrivain Seichi Shiratoet aura l’art dessiné par le mangaka Shuhei Kamo.

L’histoire de »Watch Dogs Tokyo » suivra la mystérieuse organisation Bloom Japan, qui a créé un système de gestion des infrastructures urbaines appelé J-ctOS. Avec le soutien du gouvernement métropolitain de Tokyo, le système J-ctOS commence à gérer l’ensemble de l’infrastructure de la région et provoque un changement remarquable dans la vie des habitants de la ville. Cependant, tout n’est pas comme il semble, car il est laissé entendre que le système recèle un sombre secret.

Une nouvelle série de mangas basée sur la série de jeux vidéo « Watch Dogs » d'Ubisoft intitulée « Watch Dogs Tokyo » dessinée par Kamo Syuhei (Gangsta: Cursed) et écrite par Shirato Seiichi débutera sur le site Web de Kurage Bunch le 12 avril 2022

»Chiens de garde » est la franchise de la société de production Ubisoft, centrée sur un monde ouvert avec un accent principal sur le piratage et l’utilisation de nouveaux gadgets qui aident à combattre les fonctionnaires corrompus, le crime organisé et d’autres pirates qui cherchent à nuire à la société. Son dernier titre, » Watch Dogs: Legion », se déroule dans la future ville dystopique de Londres, où le groupe paramilitaire Albion est autorisé à patrouiller et à errer dans les rues sans surveillance.

Au lieu d’un protagoniste principal, » Legion » a introduit un système de recrutement qui permet aux joueurs de recruter des PNJ dans les rangs de DedSec en tant qu’agents jouables, de sorte que vous pouvez utiliser n’importe quel personnage dans le jeu, donnant lieu à tous les types de personnages, même une grand-mère âgée. Le jeu comportait également l’ajout de YouTuber Rubis comme personnage jouable.

»Watch Dogs Tokyo » sortira le 12 avril. Mais vous pouvez jouer à l’intégralité de la trilogie »Watch Dogs » sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le dernier opus de la série »Watch Dogs: Legion » est également disponible pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S.