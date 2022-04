4 looks Mario Casas qui le rendent irrésistible

in

L’acteur de Trois mètres au-dessus du ciel est devenu une idole depuis son ascension vers la gloire. Voici à quoi cela ressemble sur les tapis rouges, suivant toutes les tendances.

© GettyMario Casas, l’acteur espagnol devenu une icône des tapis rouges.

Il y a des acteurs qui sont inévitablement associés au rôle de Prince dans leurs réalisations. Oui mario maisons, le sait très bien. Bien qu’il personnifie toutes sortes de rôles et s’adapte très bien à chaque genre, la vérité est que sa performance dans des films tels que Trois mètres sur le ciel ou des séries comme Le bateau, où il a donné vie à des personnages attrayants qui sont devenus l’intérêt amoureux du protagoniste. Hors caméra, il continue également d’être un idole avec une énorme expérience sur le tapis rouge. Passez en revue dans Spoiler leurs meilleurs looks à ce jour.

+ Les meilleurs looks de Mario Casas

– Première de Xtreme

Depuis son ascension vers la gloire, Mario Casas a traversé différents styles bien qu’il ait toujours gardé un œil sur les tendances. Cela a été démontré dans juin 2021, à Madrid, lorsqu’il a assisté à la première de Xtreme, le film réalisé par Daniel Benmayor et mettant en vedette son frère Óscar Casas. Sur son chemin à travers le drive-in Course madrilèneportait un costume entièrement blanc et a essayé un changement dans le style de ses cheveux.

– Festival du film de Sitges

L’un des grands défis de sa carrière est venu quand il a dû jouer tu ne tueras pas, la bande réalisée par David Victori. Disponible en Première vidéo, présente un garçon qui, au cours des dernières années de sa vie, s’est consacré à prendre soin de son père malade et, après sa mort, décide de reprendre sa vie, même si tout pourrait tourner au cauchemar. Présenté dans Octobre 2020 sur le tapis rouge de Festival du film de Sigesà l’hôtel Gran Melia, portait un costume à rayures bleues qui lui donnait l’élégance requise par l’événement.

– Photocall Instinct

Il ne mène pas seulement des productions romantiques : en 2019vedette de la série Instinct. Également disponible en Première vidéo, raconte l’histoire de Marco, un jeune entrepreneur qui dirige l’une des entreprises technologiques les plus prospères au monde. Lorsqu’un ingénieur rejoint l’équipe, cela bouleverse l’équilibre du travail. Dans Septembre de cette année-là, en Le Ritz-Carlton à Moscou, Russie, a participé au photocall avec une tenue très particulière mais idéale pour la journée. Regardez comment il s’est habillé sur la photo !

– Première d’Instinct

qui visitent Madrida un arrêt quasi obligatoire : le Cinéma Callao. Le bâtiment situé sur la Plaza del Callao accueille les artistes les plus renommés d’Espagne pour la présentation de leurs nouveaux projets. En ce sens, avant le photocall en Russie, le première de Instinctfiction originale de Movistar Plus+. Pour Mai 2019, a montré que la fameuse phrase « moins c’est plus » est une réalité. A cette occasion, il portait un classique costume noir avec une chemise blanche qui le rendait totalement irrésistible.

