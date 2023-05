Kevin Hart partage une mise à jour sur Jamie Foxx et aborde le « tollé et l’effusion de soutien »

Beaucoup prient pour Jamie Foxx après que l’acteur vétéran a passé plus de trois semaines à l’hôpital, se remettant d’une urgence médicale subie sur le tournage de son film Netflix De retour a l’action. Les détails sur ce à quoi Foxx est confronté n’ont pas été révélés, bien qu’il ait été récemment rapporté que les amis et la famille demandent aux fans de continuer à envoyer des prières et des vœux. Tout en parlant de la situation sur la dernière édition du podcast de Logan Paul impulsifle copain de Foxx Kévin Hart dit qu’il a pu le surveiller en permanence, mais par respect pour l’acteur « privé » et sa famille, Hart ne veut pas en dire trop.





Comme l’explique Hart, par Essentially Sports, « J’ai entendu des choses, mais je ne le ferais pas, vous savez … Je pense que je suis très chanceux d’avoir la relation que j’ai avec Jamie et de pouvoir le surveiller. Vous savez qu’ils [are] serré et pour des raisons à peu près là où il se trouve. Parce que Jamie a toujours été une personne privée pour [a] certain degré. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Concernant le soutien que Foxx a reçu, Hart a ajouté: « Je pense que le truc génial, c’est qu’il s’améliore dans la situation, et, vous savez, les prières de tout le monde, l’amour de tout le monde, l’énergie, tout ça est vu et ressenti. Donc, dans ce cas, vous voulez juste que le gars sorte de la situation et s’y remette… Alors mon amour, ma synergie et mon énergie vont vers lui. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Je sais qu’il le sait, et je sachez qu’il ressent cela parce que cela a été un tollé et une vague de soutien à son égard. «





Jamie Foxx est sur la voie de la guérison

Photos de Colombie

Foxx travaillait sur le film Netflix De retour a l’action le mois dernier lorsqu’il a été signalé qu’il avait été hospitalisé. La fille de l’acteur, Corinne Foxx, a partagé une déclaration de sa famille notant qu’il avait « eu une complication médicale » mais qu’il était en voie de guérison. Tout en demandant l’intimité, la famille a également remercié tout le monde pour les prières et le soutien.

Alors que le tournage était presque terminé, la production avancerait avec des doubles de corps remplaçant Foxx sur le projet Netflix. Il devait également revenir en tant qu’hôte du jeu télévisé FOX Battre Shazam, qui présente également Corinne en tant que DJ, bien qu’aucun des deux ne participera à la prochaine saison au milieu de l’hospitalisation continue de Foxx. Entre-temps, l’ami de Foxx, Nick Cannon, sera l’hôte invité de l’émission. Cannon a également été parmi ceux qui ont appelé à des prières pour que Foxx s’améliore bientôt.

« Je sais qu’il va tellement mieux parce que je suis sur le point de faire quelque chose de spécial pour lui et de lui rendre service », a déclaré Cannon dans son émission de radio, Le canon quotidien, taquinant une surprise spéciale pour Foxx. « Je ne peux pas vraiment dire ce que c’est, mais ça va bientôt sortir. J’étais réticent à aller jusqu’au bout, et même à en parler, mais il m’a donné la bénédiction, donc c’est une belle chose. »