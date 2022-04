Dune : Partie II : distribution, intrigue et tout ce que nous savons d’autre

Avertissement de spoiler : Dune (2021)

Denis Villeneuve Dune n’était rien de moins que sublime. Il s’agit d’une adaptation presque parfaite du roman de science-fiction de Frank Herbert de 1965 que beaucoup croyaient impossible à adapter à l’écran en raison de sa riche construction mondiale. de Villeneuve Dune parvient à réaliser le rare exploit d’apaiser les fans préexistants des livres ainsi que d’attirer un nouvel ensemble de téléspectateurs. Et à la grande joie de tous, l’épice coule enfin et se poursuit Dune : Partie II commencera en juillet.

« C’était un de mes rêves d’adapter le film de Frank Herbert Dune, et j’ai les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. à remercier pour avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début », a déclaré Villeneuve après le feu vert de la suite. Dans une déclaration rassurante, il a ajouté : « Ce qui nous aide en ce moment, c’est que c’est la première fois que je revisite un univers. Donc je travaille avec la même équipe, tout le monde sait quoi faire, on sait à quoi ça va ressembler. Le film sera plus difficile, mais nous savons où nous entrons. Et le scénario est écrit. Alors je me sens en confiance. »

Même si Villeneuve a exprimé des doutes sur la pandémie causant des retards éventuellement imprévus, nous savons que nous obtenons la deuxième partie. Alors plongeons dans tout ce que nous savons sur Dune : Partie II jusqu’à présent.

Dune II : l’intrigue





Alors que la première partie met magnifiquement en scène l’histoire et la politique de Dune, l’histoire se termine sur un cliffhanger. Paul Atreides (Timothée Chalamet) et sa mère, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), rejoignent les Fremen dans leur combat pour ramener la paix à Arrakis. Sur le chemin de la maison des Fremen, Paul aperçoit un membre Fremen chevauchant un ver des sables, ce qu’il finit par apprendre à faire lui-même.

Villeneuve a toujours prévu de diviser le roman de 800 pages en deux parties. C’est la partie de l’accord entre Legendary et Warner Bros. qui a fait venir Villeneuve à bord. Il a déclaré à IndieWire qu’il avait choisi de terminer la première partie où Paul rejoindrait les Fremen, car cela inciterait le public à en vouloir plus:





« Si vous regardez la trajectoire de Paul, qui est un garçon qui essaie de trouver sa place dans le monde et à la fin devient enfin un adulte en pouvant se mettre devant, c’est un moment très important dans la vie d’un jeune homme à jalonner son terrain. L’arc de Paul est complet pour cette première partie. Maintenant, le fait que les gens sortent en disant : « J’en voulais plus » est une victoire totale ! »

Dune : Partie II se concentrera sur la montée au pouvoir de Paul et la rébellion qui a suivi contre l’empereur Padishah Shaddam IV. Paul adoptera le nom de Muad’Dib, le nom Fremen de la souris du désert résiliente que Paul et sa mère rencontrent sur leur chemin pour trouver les Fremen. La suite présentera la princesse Irulan, fille aînée de l’empereur et Anirul, un autre membre du mystérieux ordre matriarcal, Bene Gesserit, comme Lady Jessica. Paul conclut un mariage politique avec la princesse Irula. Elle se trouve être la narratrice du livre et un personnage clé tenu à l’écart du premier film, qui se concentrait principalement sur la maison Atreides, le Bene Gesserit et l’introduction de Paul au monde en dehors de sa planète natale, Caladan.

Zendaya, qui joue le rôle de la guerrière Fremen Chani et l’amoureux de Paul, n’a peut-être eu que sept minutes de temps d’écran dans le premier film, mais elle jouera un rôle plus important dans la suite. En dehors de beaucoup plus de Zendaya, attendez-vous à beaucoup plus du baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) ainsi que de House of Harkonnen et des Fremen dans la suite. Le film présentera également Feyd-Rautha, héritier de la maison Harkonnen et jeune neveu du baron Vladimir. Le rôle a été joué par le rocker Sting dans l’adaptation de David Lynch en 1984, qui a été considérée comme un véritable désastre.

La suite retracera l’ascension de Paul en tant que Kwisatz Haderach, un superbe et un messie doté de pouvoirs mentaux qui relieraient l’espace et le temps, né d’un programme d’élevage dirigé par les manipulations du Bene Gesserit. Il aura également un nouveau membre Atreides, la fille de Lady Jessica et de feu Duke Leto (Oscar Isaac), Alia Atreides, qui deviendra un personnage central à l’avenir. Dune a également laissé de côté des détails sur la filiation de Lady Jessica, qui sera également une grande révélation (au moins pour les cinéphiles) pour le public.

Dune II : le casting





Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, c, Javier Bardem (en tant que leader Fremen Stilgar), Dave Bautista (en tant qu’homme de main sadique du baron Glossu Rabban) et Stellan Skarsgård seront de retour dans le deuxième volet. Florence Pugh et Austin Butler sont également confirmés pour jouer dans la suite. Gurney Halleck de Josh Brolin survit à l’attaque des Harkonnen dans les livres, nous pouvons donc nous attendre à le voir se réunir avec le reste de la distribution.

Alors que Pugh jouera la princesse Irulan, Butler devrait incarner Feyd-Rautha.

Dune sera-t-il une trilogie ?





Villeneuve a également exprimé son intérêt pour l’adaptation du roman suite d’Herbert de 1969, Messie des dunes, dans un troisième film, mais seul le temps nous dira si nous n’obtenons que ces deux films, une trilogie ou une franchise entière de cette série de science-fiction. Si cela se produit, alors Duncan Idaho de Jason Momoa pourrait avoir un moyen d’être ressuscité en tant que ghola, qui étaient essentiellement des clones. La vision de Paul d’une guerre sainte intergalactique faisant rage en son nom, où les Fremen finiront par tuer des milliards, appartient à Messie des dunes.

Vu l’accueil Dune reçu, une trilogie ne semble pas improbable. Pour le moment, Dune : Partie II devrait commencer le tournage en juillet 2022 et devrait sortir en salles en 2023. Legendary et Warner Bros prévoient une sortie en salles exclusive le 23 octobre 2023, presque exactement deux ans après la sortie de la première partie le 22 octobre 2021 .





