Comment repérer les Pléiades, les Hyades et autres amas d’étoiles dans le ciel nocturne d’hiver

Pour une grande partie des États-Unis, nous sommes maintenant dans la partie la plus froide de la saison hivernale, et pour ceux qui ont récemment reçu un télescope pour un cadeau de vacances, la plus grande plainte est généralement: « J’adorerais passer du temps à regarder le étoiles d’hiver, mais il fait si froid! «

Ce n’est guère une excuse pour rester à l’intérieur. Comme je l’ai dit il y a deux ans dans cette colonne d’observation du ciel de 45secondes.fr, vous pouvez vous protéger correctement contre les éléments sans vous habiller comme un astronaute sur le point de marcher sur la lune.

Et plutôt qu’un télescope, je considérerais des jumelles lors de ces nuits vraiment glaciales. Avec des jumelles, vous pouvez sortir brièvement pour regarder le ciel, alors qu’un télescope nécessite un investissement de temps pour le monter et le démonter.

En relation: Voici, la vue de la plus longue nuit de la Terre depuis l’espace

Repérez plusieurs amas d’étoiles dans le ciel nocturne d’hiver. (Crédit d’image: application SkySafari)

Le ciel hivernal actuel est particulièrement bien adapté à l’observation de faible puissance et contient de nombreux objets binoculaires fins. Je voudrais recommander trois livres qui sont idéaux si vous prévoyez de scanner le ciel avec des jumelles.

Le premier est « Tour de l’univers à travers des jumelles » de Philip S. Harrington (John Wiley & Sons, 1990). Vient ensuite « Binocular Highlights » de Gary Seronik (Sky & Telescope, 2017). Et enfin, « Stargazing Basics » de Paul E. Kinzer (Cambridge University Press, 2008).

Deux pour le prix d’un!



Le ciel de cette semaine, vers 21 heures, heure locale, est remarquable pour les nombreux amas d’étoiles qui invitent à être inspectés à la jumelle. Commençons par le Double Cluster dans Perseus. Faites face au nord-ouest à environ mi-hauteur de l’horizon au point au-dessus et vous verrez la rangée en zig-zag familière de cinq étoiles de la constellation Cassiopée, la reine. Maintenant, avec des jumelles, scannez la zone en haut à gauche de la reine et vous traverserez le Double Cluster.

L’astrophotographe Joel Tonyan a capturé cette image du Double Cluster à Persée à l’aide d’un télescope réfracteur Astro- tech TMB-92. (Crédit d’image: Joel Tonyan / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)

La lumière totale de cette riche dispersion de poussière d’étoiles équivaut à la luminosité d’une étoile de quatrième magnitude, de sorte que l’œil nu la voit comme une zone plus brillante de la Voie lactée. (La magnitude est une mesure de la luminosité, avec des nombres négatifs indiquant les objets les plus brillants. À titre de comparaison, la galaxie d’Andromède est juste légèrement plus brillante à une magnitude de 3,44, et la plus faible magnitude visible à l’œil nu depuis un ciel sombre est de 6,5.)

Comme son surnom l’indique, il y a en fait deux concentrations d’étoiles ici, appelées h Persei et Chi Persei – un amas «double». Les anciens astronomes Hipparque et Ptolémée les décrivaient comme une «tache nuageuse». Ce fut Galileo Galilei avec son télescope grossier qui remarqua pour la première fois qu’il s’agissait en réalité de deux amas d’étoiles. Les astronomes estiment que leur luminosité apparente est atténuée d’environ 1,7 magnitude grâce à la poussière interstellaire.

Lorsque nous prenons cela en compte, il s’avère que les dix étoiles les plus brillantes de ce Double Cluster sont en fait comparables à des luminaires aussi brillants que Bételgeuse et Rigel dans la constellation d’Orion, le chasseur, car chaque amas contient des étoiles bleues très massives et certaines des étoiles rouges les plus brillantes connues. Les étoiles bleues sont extrêmement chaudes, de l’ordre de 100 000 degrés, produisant une énergie si rapide qu’elles ne peuvent pas la maintenir pendant plus de 10 millions d’années, devenant rouges en vieillissant. Les estimations placent ces amas d’étoiles à une distance d’environ 7 400 années-lumière de la Terre. Ensemble, leur taille apparente dans le ciel dépasse celle de la pleine lune et, avec des jumelles ou un petit télescope de faible puissance, ils forment l’un des objets les plus impressionnants et les plus spectaculaires de tout le ciel.

Visage du taureau en colère



Ensuite, tournez votre attention vers le sud et profitez de la vue de la plus brillante de toutes les constellations, Orion, l’unter. À l’aide de sa ceinture trois étoiles distinctive, étendez une ligne diagonale vers le haut, ce qui vous mènera éventuellement au Taureau, le taureau.

Le visage en colère du taureau qui charge est clairement marqué par le fin amas en forme de V des Hyades. Remarquez l’étoile orange de première magnitude à l’extrémité du bras inférieur du V, qui représente l’œil ardent du taureau. C’est Aldebaran, « l’adepte »; il se lève peu après le fameux amas d’étoiles des Pléiades, que nous rencontrerons dans un instant, et poursuit l’amas à travers le ciel. Je me suis toujours émerveillé de la façon dont Aldebaran – vraiment juste un spectateur innocent – se trouve juste le long de notre ligne de mire pour compléter si parfaitement la forme en «V» caractéristique de l’amas.

Les Hyades sont parmi les plus proches des amas d’étoiles, ce qui explique pourquoi tant d’étoiles séparées peuvent être vues. Au milieu de chaque bras se trouve un groupement stellaire attrayant ou « sous-cluster » que les jumelles mettent en valeur. À une distance de 130 années-lumière de la Terre, les membres Hyades voyagent à travers l’espace comme un troupeau d’oies, leurs chemins convergeant finalement vers un point entre l’étoile Procyon à Canis Minor et Bételgeuse à Orion, tout en s’éloignant de nous au rythme de 100 000 mph (160 000 km / h). Aldebaran se déplace vers le sud presque perpendiculairement au mouvement de l’amas et deux fois plus vite. La tête en forme de V du Taureau est donc en train de s’effondrer. Après 50 000 ans, ce ne sera plus.

En relation: Regardez les étoiles dériver et les constellations changer de forme à l’aide d’applications mobiles

L’amas d’étoiles des Pléiades (M45) est un groupe de 800 étoiles formé il y a environ 100 millions d’années. L’amas est situé à 410 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. (Crédit d’image: Chuck Manges | www.astrochuck.blogspot.com)

Les sept sœurs

Le sud de Persée est l’un des meilleurs – certains pourraient dire la best – vues binoculaires dans le ciel entier: l’amas d’étoiles des Pléiades. C’est l’amas ouvert (ou galactique) le plus important de nos cieux, même s’il est à 400 années-lumière de nous. Un aspect étrange à propos de cet objet est que certains astronomes du début du 18ème siècle pensaient que son étoile brillante, Alcyone, était le centre de l’univers autour duquel tout le reste tournait.

Cet amas, populairement connu sous le nom des Sept Sœurs, peut être l’un des premiers sujets astronomiques enregistrés. Il était connu de l’ancien poète grec Hésiode il y a près de 3000 ans, et une référence à cela a été trouvée dans des annales chinoises datées d’environ 2357 avant JC. Il est également mentionné trois fois dans la Bible. Les festivals japonais de la fête des lanternes sont des vestiges d’anciens rites tauriques en l’honneur des Pléiades, et si votre voiture est une Subaru, c’est le nom japonais de cet amas d’étoiles.

En fait, le logo Subaru se compose de six étoiles, et en effet pour la plupart des yeux, alors qu’à première vue, les Pléiades ressemblent à un petit nuage de lumière chatoyant, un examen plus approfondi révélera facilement un nœud serré de six étoiles. Pourquoi ils sont appelés les Sept sœurs est inconnue, bien que certaines avec une vision aiguë aient enregistré une douzaine ou plus de «sœurs» dans d’excellentes conditions. Plusieurs étoiles de l’amas semblent être enveloppées de nuages ​​de poussière, peut-être restés de l’étoffe dont elles ont été formées. L’amas entier peut contenir un total d’environ 250 étoiles.

Lorsque je donne des spectacles de planétarium, je demande à mon public pourquoi ils pensent que le Taureau est si en colère. Après avoir entendu quelques suggestions, je vais pointer du doigt les Pléiades et faire remarquer que « C’est probablement parce qu’il a un tas de bourdons qui lui pique le dos. » Et il est intéressant de noter que ce sont les ouvrières de bourdons – qui sont les bourdons femelles – et les reines, qui possèdent des dards.

La crèche (ou un essaim d’abeilles)



L’amas de la ruche scintille dans le ciel du soir alors que le croissant de lune se lève avec Jupiter et plusieurs de ses lunes le 23 août 2014, sur cette photo de Jeff Sullivan. (Crédit d’image: Jeff Sullivan / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)

Enfin, il y a une tache de lumière planant à mi-hauteur dans le ciel est-sud-est. À l’aide de jumelles, balayez la région à peu près à mi-chemin entre l’étoile brillante Regulus dans la constellation du Lion, le lion et Pollux dans la constellation des Gémeaux, les jumeaux, et c’est là que vous trouverez l’un des amas d’étoiles galactiques les plus brillants. Mais comment l’appeler?

Certains textes d’astronomie parlent de «Praesepe, la crèche», tandis que d’autres l’appellent la «ruche». Une mangeoire est définie comme «une mangeoire pour ânes». Le groupe a apparemment été appelé Praesepe pour la première fois il y a 20 siècles. Galilée l’a résolu pour la première fois en étoiles en 1610. Quelques dizaines d’étoiles peuvent être vues dans des jumelles ou un télescope de faible puissance.

Le surnom relativement nouveau de l’amas – « Beehive » – ​​a peut-être évolué il y a près de quatre siècles, quand une personne inconnue, en voyant autant d’étoiles révélées dans l’un des premiers télescopes bruts, a crié: « On dirait un essaim d’abeilles! » D’où la raison pour laquelle certains livres d’astronomie appellent le groupe «Ruche», tandis que d’autres l’appellent «Praesepe». Peut-être que la désignation plus ancienne « Praesepe » est préférable puisque deux étoiles proches de la constellation du Cancer, le crabe sont connus depuis 2000 ans sous le nom d’Asellus Borealis et Asellus Australis – les ânes du nord et du sud – se nourrissant d’une mangeoire.

Notre société a classé les ânes comme des bêtes volontaires mais quelque peu têtues – une hypothèse injuste car ils ont en fait un sens aigu de l’auto-préservation et pensent aux choses avant de réagir. Cela dit, je pense qu’ils sont en effet plutôt sages; certainement ils essaieraient difficilement de se nourrir d’une ruche!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.