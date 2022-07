GTA 6 devrait progressivement obtenir plus de villes et d’emplacements

GTA 6 est encore sur toutes les lèvres. Même si jeux de rock star n’a partagé aucune information officielle sur le jeu en monde ouvert à part qu’il est en développement, le moulin à rumeurs tourne à plein régime depuis des mois. Il y a quelques jours à peine, des initiés de l’industrie Jason Schreierqui est largement considéré comme une source fiable, a publié un tas de nouvelles informations.

Il parle de ça jeux de rock star le propre Ambiance de travail revue et devenir la sortie du prochain GTA retardé par cela. De plus, pour la première fois dans l’histoire de la série, il devrait y avoir un donner protagoniste féminin. D’autres déclarations de Schreier concernent le monde ouvert de « GTA 6 ».

GTA 6 : Nouvelles villes après la sortie

Ce « GTA 6 » dans son dimensions surpasserait les précédents projets du studio était prévu dès le départ. Bruyant hurleur mais un se démarque Soutien à long terme avec des extensions régulières.

La carte elle-même est censée être une version fictive de la ville américaine Miami et leur environs représenter. Cette information est maintenant presque certaine, du moins elle est confirmée de différentes directions.

Le monde devrait être plus grand que Los Santos dans GTA 5 et surtout offrent beaucoup plus d’espaces intérieurs et de détails. Ce dernier n’est guère surprenant, cette évolution a toujours été observée dans les jeux en monde ouvert et aussi Red Dead Redemption 2 offert plus de petits articles individuels que le dernier GTA.

Ça devient vraiment intéressant fort hurleur mais aussi après la sortie de « GTA 6 ». Le jeu est conçu pour évoluer et grandir avec le temps. devrait progressivement nouvelles villes et lieux ajouté et rempli d’histoires.

Un ultime Grand Theft Auto ?

Les nouvelles informations sonnent un peu comme si Rockstar ne serait pas seulement le prochain ici GTA développer, mais plutôt une plate-forme qui pris en charge pendant des années et peut théoriquement être prolongé indéfiniment. « GTA 5 » va déjà un peu dans ce sens. Après tout, le jeu est maintenant neuf ans vieux et pour trois générations de consoles et le ordinateur personnel est apparu et est toujours joué avec diligence aujourd’hui.

Encore une fois, il y avait toujours des mises à jour, mais surtout des changements à la Carte étaient difficiles à mettre en œuvre avec le cadre technique. Au moins il y en a eu un récemment île complètement nouvelle explorer. « GTA 6 » pourrait développer cette idée et éventuellement fournir des mises à jour qui auraient été considérées comme des jeux distincts dans le passé. Peut-être que non seulement nous attend Miamipeut-être que nous pourrons revenir dans le futur Los Santos, ville de la Liberté et Cie. rendre incertain.