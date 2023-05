4 films de Margot Robbie à diffuser

HTH Stick - chlore lent non stabilisé Quantité - 9 kg (2 seaux de 4,5 kg)

Stick chlore lent non stabilisé HTH Un traitement hebdomadaire efficace Stick est un chlore lent qui permet une désinfection régulière de l’eau de votre piscine par ajout tous les 4 à 5 jours d’un stick dans le panier de votre skimmer. Celui-ci va diffuser une dose de désinfectant en continu pour assurer la désinfection du bassin tout au long de la semaine. L’eau est plus cristalline, plus saine qu’avec un galet classique et le confort de baignade est amélioré. Non stabilisé : ne sature pas l’eau du bassin Le Stick HTH a pour principal avantage d’être un chlore choc non stabilisé et ce n’est pas un élément négligeable. Le stabilisant est destiné à protéger le chlore actif des UV afin qu’il ne se dégrade pas trop vite et puisse avoir une action forte et prolongée de désinfection. Les produit de chlore lents pour piscine comptent trop souvent un taux de stabilisant trop important et l’eau de la piscine sature. Plus aucun chlore ne parvient à agir correctement et il devient impossible de rattraper l’eau sans faire une vidange complète de la piscine. Mieux vaut donc choisir HTH Stick et ne jamais rencontrer un problème de sur-stabilisation qui vous obligerait à vider la piscine en plein été alors que l’eau de la piscine est à 28°C. Dosage et mode d’emploi Dosage recommandé : 1 stick pour 20 m³ d’eau Lieu de dosage du produit : dans le panier de skimmer Type de filtre : pour tout type de filtre Fréquence de dosage : tous les 4 à 5 jours