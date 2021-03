Bhad Bhabie détaille les «  abus  » au Turn-About Ranch où le Dr Phil a envoyé des adolescents en difficulté

La vidéo de 8 minutes de Danielle Bregoli explique sa propre expérience dans l’établissement pour « adolescents en difficulté » de l’Utah.

Bhad Bhabie, de son vrai nom Danielle Bregoli, a parlé de ses expériences au Turn-About Ranch dans une nouvelle vidéo.

Bregoli s’est fait connaître sur Internet à l’âge de 13 ans lorsqu’elle est apparue sur Dr Phil en 2016. Après l’épisode, Bregoli a rapidement été surnommé le « Cash Me Outside Girl », et est devenu plus tard un rappeur.

Cependant, ce que les téléspectateurs n’ont peut-être pas réalisé à l’époque, c’est qu’après son apparition sur le Dr Phil, Bregoli a été envoyée dans un établissement pour « adolescents en difficulté » appelé « Turn-About Ranch », contre lequel elle dénonce maintenant.

La semaine dernière (19 mars), Bregoli a publié une vidéo intitulée « Breaking Code Silence – Turn About Ranch abuse Dr.Phil », dans laquelle elle détaille ses expériences personnelles au ranch et les abus qu’elle et d’autres adolescents auraient subis alors qu’elle était là.



Bhad Bhabie partage une vidéo détaillant les «abus» au Turn-About Ranch. Photo: Paul Archuleta / FilmMagic, via YouTube

Le début de la vidéo de Bregoli comprend une clause de non-responsabilité qui se lit comme suit: « Toutes les déclarations de cette vidéo ne sont que mon opinion et sont basées sur mon expérience personnelle. Elles ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait. Faites vos propres recherches. »

Elle poursuit ensuite en expliquant qu’elle a décidé de faire la vidéo en soutien à un autre ancien invité du Dr Phil, nommé Hannah Archuleta, qui a récemment affirmé avoir été agressée sexuellement au ranch à l’âge de 17 ans.

Bregoli a été envoyée au ranch en 2016, peu de temps après son apparition dans l’émission. Elle avait 13 ans à l’époque. Elle dit que sa mère et sa grand-mère savaient qu’elle était envoyée au ranch, mais ce n’est pas le cas.

Elle explique qu’elle a été emmenée au ranch par des «transporteurs» qui «entrent au milieu de la nuit, ils ne leur disent pas où ils vont, ils les prennent juste, ils les menottent, ils les mettent dans le voiture. C’est fondamentalement comme un enlèvement. «

Bregoli détaille ensuite son expérience de ses 3 premiers jours au ranch. « Il n’y a pas de douche, ils vous mettent dans un cercle qui est un tipi mais c’est ouvert et vous devez vous asseoir là pendant trois jours. Ils ne me laisseraient pas m’allonger pour rien. Je m’endormais et ils étaient comme ‘se lever ! se lever! » alors j’étais juste assis ici comme, ‘ça va être vraiment mauvais.’ «

Bregoli a poursuivi: «Cet endroit est tout au sujet de la suppression des privilèges. Comme ouais, d’accord, le téléphone est un privilège, la télévision, tout ça. Mais ils enlèvent les privilèges de nécessité. Comme dormir sur un lit, manger de la bonne nourriture, ne pas avoir froid.

Elle a également déclaré avoir vu un élève se faire retenir pour avoir tenté de partir, ajoutant que le personnel «n’avait aucun problème à retenir les enfants, ce qui est illégal, vous n’êtes pas censé toucher les enfants. Mais ils n’ont eu aucun problème à le faire.

La vidéo de Bregoli détaille également la manière dont les adolescents seraient punis pour des choses comme signaler des brimades ou des mauvais traitements de la part d’autres pairs.

Bregoli termine sa vidéo en disant que les ranchs comme Turn-About sont «foutus», ajoutant: «Je ne sais pas vraiment pourquoi le Dr Phil envoie encore des enfants ici, cela n’a pas de sens. Par exemple, essayez-vous de les aider ou essayez-vous de leur faire encore plus de mal? »

Ni le Dr Phil ni Turn-About Ranch n’ont répondu à la vidéo de Bregoli au moment de la publication.

Breaking Code Silence est un « mouvement social organisé par des survivants de la maltraitance des enfants en institution et des militants pour sensibiliser aux problèmes de l’industrie des adolescents en difficulté et à la nécessité d’une réforme. »

Dans un documentaire YouTube de 2020, Paris Hilton s’est ouvert pour la première fois sur les abus présumés à l’école Provo Canyon et a encouragé d’autres adolescents survivants des établissements correctionnels à raconter leurs histoires.

