Elf on The Shelf Cookery Show arrive sur Food Network ce Noël

Elfe sur l’étagère est passé de la nouveauté de Noël au fléau de la vie des parents et a même fait l’objet de films d’horreur, de dessins animés et de livres avec plus ou moins de succès. Où pourrait-il aller ensuite ? Une émission de cuisine, bien sûr. Food Network a révélé qu’ils travaillaient sur une nouvelle émission de cuisine sous le titre de Elfe sur l’étagère : Sweet Showdownqui fera partie de la programmation festive de cette année sur le réseau.





Dans une tournure inattendue des événements, le thème Elf on the Shelf sera adapté à ce qui est décrit comme une offre de vacances « fantaisiste » qui verra les elfes scouts opposer les fabricants de bonbons les uns aux autres dans divers défis pour proposer certains des plus grands et les présentoirs de confiseries les plus magiques jamais vus. L’émission suivra essentiellement les lignes de nombreuses autres séries de défis culinaires de ce type, avec une touche douce et festive.

L’émission sera produite par Objective Media Group et All3 Media America pour Food Network en partenariat avec The Lumistella Company. Discutant des origines de la nouvelle émission, ils ont déclaré dans un communiqué:

« [Elf of the Shelf is an] tradition de Noël non remplie qui a conquis le cœur des enfants du monde entier qui accueillent à la maison l’un des lutins scouts du Père Noël à chaque saison des fêtes. La tradition a commencé avec le livre Elf on the Shelf : A Christmas Tradition, publié pour la première fois en 2005 par Carol Aebersold. Le livre est rapidement devenu une sensation et la tradition s’est propagée de la famille Aebersold à des millions de personnes dans le monde. Les elfes scouts arrivent dans les maisons dans un coffret souvenir contenant un livre d’histoires. Le livre explique que les lutins adorent se présenter au Père Noël pour lui parler des activités de chaque jour ! La meilleure partie? Les enfants adorent maintenir leur meilleur comportement lorsque leur elfe scout est là. De cette façon, ils sont sûrs d’être sur la belle liste du Père Noël ! »

Pourquoi Elf on the Shelf est-il si populaire ?

Comme de nombreux phénomènes modernes, Elf of the Shelf a commencé comme quelque chose de très petit et, grâce à la puissance d’Internet et à l’imagination du public, est devenu l’un des plus grands engouements festifs depuis que quelqu’un a décidé de mettre un grand arbre sale dans le coin de la pièce et de le rendre être jolie.

L’idée d’Elf on the Shelf a suscité de nombreuses idées créatives, notamment toute une vague de programmes Netflix qui étaient le résultat d’un accord pour produire plus de projets autour de l’elfe et de ses méfaits festifs. Cependant, des années avant que l’elfe sur l’étagère ne soit livré à un public familial, il a été mis dans une horreur ringard, L’elfe en 2017, et terrorisait même le public depuis 2013.

Alors que vous penseriez que ce genre de tournure orientée vers l’horreur sur le personnage serait suffisant pour que même ceux qui ont vécu le règne de la terreur de Chucky se demandent si les petites créatures sont chez eux en décembre, il semble que rien ne puisse arrêter l’elfe. dans le train de l’étagère… pas même dans la cuisine.