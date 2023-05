La date de sortie de la saison 11 de Futurama est révélée et arrivera à Hulu plus tard cette année

Hulu a maintenant révélé quand le spectacle d’animation bien-aimé Futurama est sur le point de faire son retour triomphal sur les écrans. La 11ème saison de Futurama est maintenant prêt à faire ses débuts sur la plateforme de streaming le lundi 24 juillet 2023, avec juste son premier épisode, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine le lundi sur Hulu.





« Après une brève interruption de dix ans, Futurama a rampé triomphalement du tube cryogénique, son casting original complet et son esprit satirique intacts », lit le synopsis officiel de Futurama saison 11. « Les dix tout nouveaux épisodes de la saison onze ont quelque chose pour tout le monde. Les nouveaux téléspectateurs pourront reprendre la série à partir d’ici, tandis que les fans de longue date reconnaîtront les gains de mystères vieux de plusieurs décennies – y compris les développements de l’histoire d’amour épique de Fry et Leela, le contenu mystérieux de la litière de Nibbler, l’histoire secrète du méchant Robot Santa, et où se trouvent les têtards de Kif et Amy. Pendant ce temps, il y a une toute nouvelle pandémie en ville alors que l’équipe explore l’avenir des vaccins, du bitcoin, de l’annulation de la culture et de la télévision en streaming.

La dernière saison de Futurama se composera de 10 épisodes, les rapports précédents révélant que les titres des épisodes sont : « The Impossible Stream », « Rage Against The Vaccine », « Zapp Gets Cancelled », « The Prince And The Product », « Related To Items You’ve Viewed », « Children Of A Lesser Bog », « How The West Was 1010001 », « Je sais ce que tu as fait à Noël dernier », « Les parasites ont retrouvé leur place », et enfin « Jusqu’au bout. »

Créée par Matt Groening et développée par Groening et David X. Cohen, la nouvelle série verra le retour de nombreux acteurs vocaux originaux, notamment John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Hermann.

Futurama reste l’une des séries animées les plus appréciées de tous les temps

Télévision Fox du 20e siècle

Première façon de créer, en 1999, et des créateurs derrière Les Simpsons, Futurama suit Philip J. Fry (Billy West), un livreur de pizzas new-yorkais, qui se gèle accidentellement en 1999 et se fait dégivrer en l’an 3000. Dans cet étonnant New York, il se lie d’amitié avec le robot Bender (John DiMaggio) qui boit dur , et tombe amoureux du cyclope Leela (Katey Sagal). Le trio trouve du travail à la Planet Express Delivery Company, fondée par le descendant hésitant de Fry, le professeur Hubert Farnsworth. Avec le comptable Hermes Conrad, l’assistante Amy Wong et le homard extraterrestre Dr John Zoidberg, ils se lancent dans des aventures palpitantes qui les emmènent aux quatre coins de l’univers.

Futurama a rapidement gagné un public fidèle et acclamé par la critique grâce à son utilisation d’un décor lointain comme toile de fond pour des commentaires satiriques sur la vie dans le présent, avec de grands épisodes qui ont remporté deux Primetime Emmy Awards pour un programme d’animation exceptionnel. Le spectacle a été confronté à une série d’annulations et de résurrections au cours de sa course, les fans étant sans aucun doute ravis de voir un retour à New New York après toutes ces années.

Alors, encore une fois, Futurama La saison 11 fera ses débuts sur Hulu le lundi 24 juillet 2023. Hulu a initialement annoncé une commande de 20 épisodes pour le retour de l’émission en février 2022, alors attendez-vous à plus d’aventures avec Fry, Leela et Bender à venir. Vous pouvez consulter une bande-annonce ci-dessous: