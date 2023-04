Star Wars : Qui est Gar Saxon ?

Il y a beaucoup de visages familiers dans la galaxie très, très lointaine. Et il y a un nom qui revient sans cesse : Gar Saxon. Et donc aussi dans Le Mandalorien : Saison 3. Mais qui est cet homme en fait ?

Dans cet article, vous apprendrez tout ce qui est important sur Gar Saxon sous une forme courte et claire.

Gar Saxon est un Mandalorien

Il faut surtout mentionner que Gar Saxon un vrai Mandalorien du maison de Vizsla est. Il appartient au même nom Clan saxon et se bat pour et pour la planète Mandalore – bien qu’à sa manière.

Gar Saxon a les cheveux blonds, puis gris, et est en fait un soldatjusqu’à ce que son destin l’appelle vers les plus hauts.

Gar Saxon dans la guerre des clones

Pendant le temps de guerres de clones sert Gar Saxon entre autres Dark Maulqui l’a identifié, lui et ses alliés, comme Mandalorien super commandes recruté. Il sauve Dark Maul de son captivitémais est plus tard trahi par Maul.

Gar Saxon et sa Death Watch. © Disney/Lucasfilm

Avant cela, Saxon combat aux côtés de nombreux syndicats du crime. En tant que membre de l’inquiétant collectif de l’ombre (Death Watch, Hutts, Black Sun, Pyke Family, Crimson Dawn), fondés par Dark Maul, ils parviennent enfin à prendre le contrôle de Mandalore.

Les criminels du syndicat font du mal et sauvent Death Watch avec Gar Saxon vient à la rescousse. Le plan élaboré de Maul devrait fonctionner.

Plus tard, il se bat Ord Mantell contre la séparatistes. A la fin de la bataille, Gar Saxon réussit à Le comte Dooku en garde à vue prendre ça plus tard dans Donjon de Vizsla 09 rejoindre le sinistre Dark Maul.

Au Fin de la guerre des clones il arrive enfin Siège de Mandaloreoù il a notamment contre Bo-Katan Kryze combats Cependant, les Super Commandos et le reste des forces de Dark Maul perdent le combat face aux combattants de la République.

Il va de Commandant Rex appréhendé dans les rues de Mandalore avant de pouvoir appeler davantage de renforts.

Gar Saxon à l’Empire Galactique

Au Empire Galactique cependant, si les choses devaient se passer différemment pour Gar Saxon. En tant qu’Impérial, il parvient à gouverneur impérial sous le Clan Saxon, il sera donc le Vice-roi de Mandalore.

À ce moment-là, c’est l’étendu, pour ainsi dire Bras de l’Empereur sur Mandalore. Ici, il dirige le Super commandes impériales et mettre les choses en ordre.

Gar Saxon en son temps avec l’Empire Galactique. © Disney/Lucasfilm

En tant que tel, il est stationné sur Mandalore et gouverne la planète à partir d’ici. Cependant, son destin prend une tournure dramatique Ezra Bridger, Kanan Jarros et d’autres amis de Sabine Wren venez.

Son mandat ne devait pas durer longtemps. Il s’agit d’un Combattez avec Sabine Wren et leurs alliés. Pendant le combat, il brandit même le sabre noir contre Sabine, qui affronte le sabre laser d’Ezra. Cependant, Sabine remporte le combat.

Gar Saxon combattant Sabine Wren. © Disney/Lucasfilm

Il est finalement de la mère de Sabine Wren (voici à quoi elle ressemble dans Ahsoka) éteint, les braves Troglodyte de la Ourseaprès que Sabine l’ait gentiment laissé vivre après leur combat.

Jouer soi-même le Saxon, c’est possible !

Bon à savoir: Via Mods Nexus existe-t-il un mod qui a le look et le gameplay de Gar Saxon pour Star Wars : Battlefront 2 déverrouille. Si vous avez toujours voulu vous battre avec le Mandalorian, téléchargez et installez le mod pour Battlefront 2 ici.