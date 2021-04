Y aura-t-il une adaptation de Kusuriya no Hitorigoto Anime? Voici ce que vous devez savoir

Kusuriya no Hitorigoto, également connu sous le nom de The Apothecary Diaries, est un roman léger basé dans la Chine ancienne. L’histoire tourne autour d’une jeune fille de 17 ans, Maomao. Elle est kidnappée dans le royaume et obligée de travailler comme servante. Plus tard, son rôle se révèle bien plus élevé qu’un serviteur. Son parcours de servante à pharmacien établi en inspire beaucoup. Par conséquent, le roman léger exige une adaptation de l’anime Kusuriya no Hitorigoto.

Maomao ne servait cependant pas volontairement de serviteur. Elle est kidnappée à la cour impériale. Cependant, en temps de crise, elle joue secrètement le rôle des pharmaciens qui tentent de guérir les nourrissons liés à l’empereur. Plus tard, elle est reconnue et amenée au tribunal.

Histoire de Kusuriya no Hitorigoto

L’histoire commence dans une cour impériale de la Chine ancienne, cela fait quelques mois qu’une jeune fille de 17 ans nommée Maomao a été enlevée et condamnée à servir d’ouvrière de bas rang pour le palais de l’empereur. Pourtant, elle continue de conserver sa nature curieuse et pragmatique, prévoyant de travailler jusqu’à ce que ses années de servitude soient terminées. Un jour, cependant, elle se rend compte que deux des enfants de l’empereur sont tombés gravement malades, alors elle choisit de se comporter en secret, tirant parti de son expérience de pharmacienne élevée dans un quartier pauvre.

Adaptation de l’anime Kusuriya no Hitorigoto

Maomao est élevé par un pharmacien respecté Roumen. Elle a toujours eu l’habitude d’expérimenter diverses herbes et de les tester sur les poisons. En outre, elle a été élevée dans une zone de lumière rouge, elle a donc beaucoup d’esprit vif que beaucoup de son âge. L’anime sert de nombreuses leçons de morale aux jeunes générations.

Date de sortie de Kusuriya no Hitorigoto

Le manga Kusuriya no Hitorigoto n’a indiqué aucune date de sortie. Il y a eu des mangas connexes qui ont reçu une adaptation d’anime. Plus tard, ils sont devenus courants, il serait donc logique que Apothecary Diaries reçoive une adaptation d’anime dès que possible. Cependant, la date de sortie n’a pas été confirmée. Mais sa sortie est prévue pour juin 2022. De plus, nous mettrons à jour cet article avec les derniers détails, alors restez à l’écoute.

Je viens d’entendre que kusuriya no hitorigoto sera adapté à l’anime! Je suis si heureux aaaah pic.twitter.com/yjEiNJfSIZ – ً Jeje (@inuemaki) 22 novembre 2020

Kusuriya no Hitorigoto light novel

Le light novel Apothecary Diaries a commencé à être publié en 2011 via le site Web de light novel Shosetsuka ni Narou. En 2012, le roman a été acheté par la société d’édition Shufumotomo, qui l’a initialement publié en un seul volume, mais, en 2014, il a été annoncé de redémarrer et d’étendre sa sérialisation, maintenant en tant que roman léger.

