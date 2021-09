3 détails que vous avez manqués de la bande-annonce de Matrix 4

En 2003, les soeurs wachowski ils ont sorti les deux films de Matrice qui a mis fin à la trilogie jusqu’à ce moment-là. La matrice rechargée et La matrice : les révolutions ils sont devenus deux autres morceaux de l’incroyable bande qui a marqué la fin du dernier millénaire. Près de deux décennies plus tard, un nouveau film de la saga arrivera, cette fois seulement avec Lana Wachowski impliqué, qui a publié hier sa première bande-annonce officielle.

Avec beaucoup de mystère et beaucoup d’action, la bande-annonce du film qui sera distribué Photos de Warner Bros. a donné un petit aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre à la fin de l’année. Une fois de plus, Keanu préfet revient pour jouer dans l’histoire, où il semble être revenu Thomas Anderson, cet humain hypnotisé par la matrice. Qui revient aussi est Carrie-Anne Moss, qui au début ne sait pas qu’il vit dans une simulation. Comment est-ce que Morphée avec Néo Dans la saga, on vous offre la possibilité de prendre une pilule rouge (virtuelle) pour que vous vous réveilliez et voyez trois détails que vous n’aviez pas remarqués dans la bande annonce du film.







3 – Les lapins et Alice au pays des merveilles

Comme dans le premier film de Matrice, le quatrième film de la saga fera référence au travail de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Au-delà de l’idée du voyage dans lequel Néo commence en entrant dans le terrier du lapin, à la fois dans le premier film et dans La matrice : les résurrections cet animal est apparu, littéralement, dans la peau d’un personnage qui a guidé Néo vers la réalité. Dans le film de 1999, il a servi à commencer son chemin en tant que l’élu, et en cela de se réveiller de la léthargie de près de 20 ans au cours de laquelle il est revenu vivre dans une simulation.

Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves reviennent pour jouer dans la saga. (Photos Warner Bros.)



2 – Miroirs dans la matrice

Les miroirs sont comme des portails qui deviennent liquides chaque fois qu’un des personnages les traverse. De plus, ils jouent un rôle très important dans la révélation de la vérité aux Néo, qui dans certaines séquences de la bande-annonce est observé et son reflet est celui d’une personne beaucoup plus âgée, ce qui pourrait indiquer que le personnage de Keanu préfet vraiment vieilli. De plus, il y a un petit œuf de Pâques dans la séquence où Morphée regarde dans le miroir, où les gouttes condensées sur le miroir de la salle de bain sont similaires au code de programmation emblématique de Matrice.

Théorie des résurrections matricielles : Yahya est un jeune Morphée réincarné. Morpheus est mort dans Matrix Online, donc une nouvelle incarnation peut le ramener sans Laurence. De plus, cela correspond au terme « Résurrection », même s’il ne fait pas référence à Neo ou Trinity. pic.twitter.com/zC1IZ1RT6M – Archange470 (@ benoski73)

8 septembre 2021





1 – Les vrais protagonistes de Matrix : Resurrections

Encore une fois, les pilules bleues et rouges joueront un rôle clé : si les premières sont celles qui prolongent la simulation, les rouges sont celles qui permettent de se réveiller. Il est Morphée, cette fois joué par Yahya Abdul-Mateen II, celui qui offre Néo prendre une pilule pour le réveiller. En premier Matrice l’a réveillé parce qu’il était convaincu qu’il devait sauver Sion et toute l’humanité, et maintenant il n’est pas si clair pourquoi.

Les pilules font la une de la première affiche officielle. (IMDb)



Près de Morphée un personnage dont le nom n’a pas encore été dévoilé apparaît, joué par Jessica Henwick (Game of Thrones). La chose intéressante réside dans les aspects des deux personnages: Morphée apparaît principalement lié à la couleur rouge, et utilise même un vêtement de cette couleur dans la séquence de combat contre Néo de la bande-annonce, et le personnage de Henwick ses cheveux sont teints en bleu. L’une des théories les plus importantes est que Morphée fera face au personnage de Henwick, qui serait celui qui cherche à ce que la simulation ne se termine pas.