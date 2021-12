James Franco parle d’allégations d’inconduite sexuelle 4 ans plus tard

James Franco a fait la une des journaux en janvier 2018 lorsque le Los Angeles Times a publié un article détaillant cinq récits d’inconduite sexuelle de cinq femmes, quatre femmes étant ses élèves assistant à son cours de théâtre dans l’école de cinéma fondée par Franco. À l’époque, L’artiste du désastre star a catégoriquement nié les allégations, s’exprimant même publiquement sur Le Late Show avec Stephen Colbert. Il commencerait rapidement à être effacé de l’industrie.

Sarah Tither-Kaplan, une ancienne étudiante en art dramatique au défunt Playhouse West Studio 4, et d’autres personnes qui se sont manifestées, ont parlé du traitement et du ton du programme, en déclarant: «Je pense qu’il y a eu un abus de pouvoir, et il y a eu un culture d’exploitation des femmes non-célébrités, et une culture des femmes remplaçables. Les femmes ont parlé de scènes d’orgie nue dans les films artistiques où Franco prenait des libertés au-delà du consentement des étudiants et était verbalement abusif lorsque ses instructions n’étaient pas suivies.

En juin 2021, James Franco a payé 2,2 millions de dollars pour régler le procès pour inconduite sexuelle de 2019. Dans le cadre du règlement, les deux parties ont publié une déclaration conjointe déclarant : « Bien que les défendeurs continuent de nier les allégations de la plainte, ils reconnaissent que les plaignants ont soulevé d’importantes problèmes ; et toutes les parties sont fermement convaincues que le moment est venu de se concentrer sur la lutte contre les mauvais traitements infligés aux femmes à Hollywood. » La déclaration a poursuivi: « Tous conviennent de la nécessité de s’assurer que personne dans l’industrie du divertissement – sans distinction de race, de religion, de handicap, d’origine ethnique, d’origine, de sexe ou d’orientation sexuelle – ne soit victime de discrimination, de harcèlement ou de préjugés de quelque nature que ce soit. »

Après près de quatre ans, James Franco (Ananas Express, Maladies) s’est assis avec Le podcast de Jess Cagle et a parlé ouvertement pour la première fois, détaillant sa réaction aux allégations initiales, leurs répercussions et ses démarches pour obtenir de l’aide.

« En 2018, il y a eu des plaintes à mon sujet et un article sur moi et, à ce moment-là, j’ai juste pensé ‘Je vais me taire. Je vais l’être, je vais faire une pause.’ Cela ne semblait pas être le bon moment pour dire quoi que ce soit », le Zéroville star a expliqué. « Il y avait des gens qui étaient en colère contre moi et j’avais besoin d’écouter. Il y a un écrivain Damon Young et il a parlé de quand quelque chose comme ça arrive, l’instinct humain naturel est juste de l’arrêter. Vous voulez juste sortir devant et quoi que vous ayez à faire pour vous excuser, vous savez, faites-le. Mais ce que cela ne fait pas, c’est de vous permettre de faire le travail et de regarder ce qu’il y avait en dessous. »

« Quoi que vous ayez fait, même si c’était une gaffe ou si vous avez dit quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il y a probablement un iceberg sous ce comportement, de modèle, d’aveuglement envers vous-même qui ne sera pas résolu du jour au lendemain. »

« Donc, je viens de faire beaucoup de travail », a-t-il déclaré à Cagle, « et je suppose que je suis assez confiant pour dire comme, quatre années, vous savez? J’étais en convalescence auparavant pour toxicomanie. J’ai dû faire face à certains problèmes qui étaient également liés à la toxicomanie. Et donc j’ai vraiment utilisé mon expérience de la récupération pour commencer à examiner cela et à changer qui j’étais. »

Pour de nombreuses personnes ayant des problèmes de toxicomanie, après avoir atteint la sobriété, leur compulsion à remplacer la dépendance par une autre peut être la prochaine étape. Pour Franco, il explique son addiction au sexe suivie. « C’est une drogue tellement puissante. J’en suis devenu accro pendant 20 ans de plus. Le plus insidieux, c’est que je suis resté abstinent d’alcool tout ce temps. Et j’ai assisté à des réunions tout ce temps. J’ai même essayé de parrainer d’autres personnes. Donc dans ma tête, c’était comme, ‘Oh, je suis sobre. Je vis une vie spirituelle.’ Où à côté, j’agis maintenant de toutes ces autres manières, et je ne pouvais pas le voir. »





« Au cours de mon enseignement, j’ai couché avec des étudiants, et c’était faux. Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas pour cela que j’ai commencé l’école et je n’étais pas la personne qui a sélectionné les personnes pour être dans la classe. n’était pas un « plan directeur » de ma part. Mais oui, il y a eu certains cas où, vous savez quoi, j’étais dans une relation consensuelle avec un étudiant et je n’aurais pas dû l’être. »

« À l’époque, je n’avais pas l’esprit clair, comme je l’ai dit. Donc, je suppose que cela se résume à mes critères, c’était: » Si c’est consensuel, je pense que c’est cool. Nous sommes tous des adultes, alors… » » Pour écouter l’intégralité de l’interview, rendez-vous le jeudi 23 décembre sur SiriusXM Le spectacle de Jess Cagle sur SiriusXM Stars à 14 h HE.

James Franco a réalisé le film, La longue maison, qui compte une distribution de stars comprenant Josh Hartnett, Josh Hutcherson, Giancarlo Esposito, Garret Dillahunt, Timothy Hutton, Tim Blake Nelson et Ashton Kutcher. Il raconte l’histoire d’un jeune entrepreneur engagé pour construire un honky-tonk dans le Tennessee par l’homme qui a tué son père. Bien que le film soit terminé, aucune date de sortie n’a été fixée.





James Franco règle le procès pour inconduite sexuelle avec un paiement de 2,2 millions de dollars L’acteur nominé aux Oscars James Franco a accepté de payer des étudiants qui affirmaient avoir agi de manière inappropriée et les avait poussés à accomplir des actes sexuellement explicites devant la caméra.

