Tom Cruise Really Wanted Iceman dans Top Gun: Maverick: Nous devons avoir Val

Top Gun Le producteur Jerry Bruckheimer dit que Tom Cruise « voulait vraiment » Val Kilmer dans la suite Maverick. « Il a dit : ‘Nous devons avoir Val, nous devons le récupérer. Nous devons l’avoir dans le film' », révèle Bruckheimer. « Et il était la force motrice. Nous le voulions tous, mais Tom était vraiment catégorique que s’il allait en faire un autre Top Gun, Val devait être dedans. »

Bruckheimer continue sur Val Kilmer, « C’est un si bon acteur, et c’est un si bon individu. Nous avons passé un si bon moment sur le premier et nous voulions réunir une partie du gang à nouveau. » Les retrouvailles ont été émouvantes, explique Bruckheimer. « Ce fut une expérience très émouvante pour nous tous », dit-il. « C’était long pour y arriver, mais nous l’avons fait. »

Le fils de Val Kilmer, Jack, était sur le plateau de San Diego avec sa sœur, Mercedes, pendant le tournage et a déclaré: « Ils honorent l’héritage d’Iceman », et il en était tellement ravi. Il y avait des « centaines de figurants de vrais pilotes » qui ont déclaré à maintes reprises Top Gun a été leur inspiration pour rejoindre les Forces armées. « Ils venaient vers nous et nous disaient que le premier Top Gun les a inspirés à rejoindre la marine et l’armée de l’air », se souvient Jack. « Ensuite, nous avons eu ces gros avions de type F-bombe volant au-dessus de nous. C’était comme l’un des moments les plus fiers d’être américain auquel on puisse vraiment penser. »

Kilmer a admis dans ses mémoires l’année dernière, intitulé « Je suis votre Huckleberry », que les producteurs de Top Gun : Maverick n’avait pas demandé sa participation. « Il l’appelait Top Gun : Maverick. Eh bien, Tom était Maverick, mais l’ennemi juré de Maverick était Iceman. Les deux allaient ensemble comme le sel et le poivre », a écrit Kilmer. « Peu importe que les producteurs ne me contactent pas. Comme le chantaient les Temptations à l’apogée de la soul Motown, « n’est pas trop fier pour mendier ». Iceman disait : « Tu peux être mon ailier à tout moment. »

Tom Cruise et Kilmer sera en bonne compagnie aux côtés de Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm et Miles Teller. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement de rang qui Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel ‘Rooster’, le fils de Le défunt ami de Maverick et officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter. »Top Gun : Maverick jets dans les salles le 19 novembre. Cette nouvelle vient de People.

