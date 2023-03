Freddie Prinze Jr. se souvient de Je sais ce que tu as fait l’été dernier "Notes psychotiques"

Tel que rapporté par Variety, star Freddie Prinze Jr. a récemment parlé de son expérience de tournage du slasher pour adolescents de 1997 je sais ce que tu as fait l’été dernier. En discutant avec TooFab de son nouveau podcast de film d’horreur, C’était assez effrayantPrinze Jr. a révélé que faire le slasher classique était une expérience terrible à cause du réalisateur, Jim Gillespie, qui le Elle est tout ça a déclaré que la star était « un tel trou » pour lui pendant le tournage.





Prinze Jr. a déclaré: « Je vais donner ceci à l’homme, je pense qu’il s’appelle Jim, il n’a fait aucun doute à ce sujet. Il n’y avait pas d’agressivité passive – ce que je déteste – il était très direct dans le fait que, ‘Je ne Je ne veux pas de toi dans ce film. Alors quand c’est ton premier boulot et que tu entends ces mots, ça te détruit, mec. Ça te détruit. »

Le Scooby Doo La star a poursuivi en disant que Gillespie lui avait donné des « notes psychotiques » pendant le tournage, comme « ne laisse pas la bouche ouverte [because] tu as l’air stupide quand tu fais ça. »

Prinze Jr. a déclaré: « C’était la note exacte, mot pour mot, je ne l’oublierai jamais. Et je me dis, soit je vais tomber en panne, soit je dois battre le cul de ce gars. Comme si c’était le seul deux options dans ma tête, je me souviens de Ryan [Phillippe] s’est approché de moi et m’a dit : ‘Va te faire foutre, mec. Combien de fois avez-vous auditionné pour ce film ? et je dis, ‘Cinq fois’, dit-il, ‘Ouais, tu l’as mérité. On ne t’a pas proposé le rôle, tu l’as mérité.' »





Freddie Prinze Jr. a déclaré: « C’était une lutte pour terminer le travail tous les jours »

L’acteur a ensuite révélé qu’il avait failli quitter le film en raison des tensions entre lui et Gillespie. Il a déclaré: « C’était une lutte pour terminer le travail tous les jours. J’avais mal tous les jours sur ce film. Cependant, cela m’a préparé à ce métier d’une certaine manière. Je serai éternellement reconnaissant à Jim d’être un tel connard parce que Je n’en ai jamais rencontré un comme ça depuis… aucun autre réalisateur que j’ai rencontré n’a pensé que franchir ces lignes serait acceptable. J’ai été préparé pour tous les petits trous du métier.

Prinze Jr. a poursuivi: « Je suis sûr qu’il est un héros dans l’histoire de quelqu’un d’autre. Je suis sûr qu’il a aidé quelqu’un d’autre et qu’il l’aimait. Mais pour moi, il m’a fait perdre beaucoup de frustration. C’était un premier réalisateur, il n’avait pas beaucoup de temps, il n’avait pas le budget qu’il voulait, il n’avait pas l’acteur qu’il voulait, et il ne savait pas comment gérer cette frustration. »

TooFab a noté que lors d’une précédente interview avec DigitalSpy en 2017, Gillespie avait déclaré que c’était lui qui avait poussé à lancer Prinze Jr. dans je sais ce que tu as fait l’été dernier. Il a dit: « Personne ne voulait de Freddie; ils pensaient qu’il était trop mou, qu’il n’était pas assez musclé, alors Freddie a probablement passé des tests quatre ou cinq fois. Il en est arrivé au point où il disait: » J’ai fini « , et j’ai vraiment dû le supplier de rester avec ça parce que je le voulais. Je pensais qu’il allait être super avec ça. Il est allé à la gym et s’est entraîné, a changé son régime et sa coupe de cheveux. Je suis resté fidèle à mes armes et finalement ils sont allés, ‘Oui.' »