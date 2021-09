« Lucifer » : pourquoi il n’y aura pas de saison 7 sur Netflix

La sixième saison de « Lucifer« Créé sur Netflix le vendredi 10 septembre 2021, et bien qu’il soit annoncé comme le dernier opus de la série mettant en vedette Tom Ellis, les fans espèrent toujours qu’il sera renouvelé pour un nouveau lot d’épisodes.

Cependant, ce n’est pas possible, car le 24 juin 2020, le géant du streaming a confirmé que l’histoire de Lucifer Morningstar se terminerait dans le sixième volet. Ceci après Tom Ellis a conclu un accord avec Warner Bros. Television.

Netflix Il s’est même moqué des annulations et des renouvellements de la série dans le synopsis des derniers chapitres : « C’est la dernière saison de Lucifer. Pour de vrai cette fois. Le diable lui-même est devenu Dieu… presque. Pourquoi hésites-tu ? Et quand le monde commencera à s’effondrer sans Dieu, que fera-t-il en réponse ? Rejoignez-nous pour dire au revoir doux-amer à Lucifer, Chloé, Amenadiel, Maze, Linda, Ella et Dan. Apportez des mouchoirs ».

Tom Ellis a accepté de jouer Lucifer pour la dernière fois dans une sixième saison (Photo: Netflix)

POURQUOI « LUCIFER » N’AURA-T-IL PAS DE SAISON 7 ?

« Lucifer« Initialement fait ses débuts le 25 janvier 2016 par Renard aux États-Unis et devient rapidement l’une des séries préférées du public. Bien que cela semblait peu probable, le réseau a annulé la comédie dramatique après trois saisons et en plein essor.

Heureusement, Netflix est intervenu et a acquis les droits de distribution et de production de l’émission pour faire trois autres saisons axées sur l’anti-héros aux capacités sombres.

La société de streaming avait décidé que «Lucifer« Se terminera avec sa cinquième saison, mais telle était la pression des adeptes de la comédie dramatique qui Netflix Il a changé d’avis et a donné son feu vert à une dernière série d’épisodes.

« Si vous voulez une sixième saison ou plus, faites-vous entendre. Nous aimons que vous l’aimez ‘Lucifer‘, votre soutien sur les réseaux sociaux est apprécié et important. S’il ne reste que la saison 5, je ne pense pas qu’ils seront déçus. Nous ne vous laisserons pas tomber. Mais si vous en voulez plus, faites-le savoir au monde entier », a déclaré l’actrice Lauren German (Chloe Decker) aux fans de fiction en juin 2019.

Il y a même des fans qui espèrent pouvoir obtenir plus d’épisodes si le sixième volet comporte une deuxième partie. Cependant, ce n’est pas possible non plus, puisque la saison finale ne compte que 10 épisodes, qui sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming.