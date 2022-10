« 28 jours paranormaux »: la tragique histoire vraie des Lawson, la famille décédée à Madison Dry Good

Depuis sa première le 21 octobre, «28 jours paranormaux« (« 28 Days Haunted » de son nom en anglais ») s’est positionnée comme l’une des séries les plus regardées du moment sur Netflix en raison des histoires d’horreur qu’elle raconte à travers une émission de téléréalité, dans laquelle des experts en activité paranormale s’enferment. dans trois maisons prétendument hantées.

L’un de ces lieux est le Madison Dry Good, une propriété qui, dans le passé, a été utilisée de différentes manières. Par exemple, à une occasion, il y avait un hôtel dans ses installations, mais il a également été utilisé comme salon funéraire, où, comme on peut le voir, plusieurs corps y sont arrivés, c’est pourquoi ce site aurait une forte charge paranormale.

Cet endroit cache une histoire terrible qui s’est produite dans la vraie vie et on pense que cela génère toutes les choses étranges qui se produisent dans ces installations. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous dirons quelle pourrait être la réponse au grand mystère caché dans cet endroit préservé à ce jour.

Affiche officielle de « 28 Days Haunted » (Photo : Netflix)

L’HISTOIRE DES LAWSONS

La maison située en Caroline du Nord a été construite en 1908 et en 1929, elle fonctionnait comme une maison funéraire. Cette année-là, les corps d’une famille décédée sont arrivés, mais pas de manière normale, mais derrière tout ce qu’ils cachaient, une histoire sombre et tragique.

Tout a commencé lorsque, quelques jours avant Noël, le père a emmené tous les membres de sa famille acheter des vêtements puis prendre une photo ensemble et ainsi immortaliser ce moment. Cependant, cela peut être considéré comme quelque chose de macabre après ce qui s’est passé.

Et c’est qu’après tout cela, le père a tué sa femme et six de ses sept enfants en tirant avec une arme à feu. À la fin de ses meurtres odieux, il s’enfuit dans les bois, où il se suicidera de la même manière.

Tous les corps de cette famille ont été emmenés au salon funéraire Madison Dry Good et les experts pensent qu’ils pourraient être ceux qui occupent encore les lieux.

QU’EST-IL ARRIVÉ À L’AUTRE FILS DE LAWSON ?

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le père a assassiné six de ses enfants, mais il manquait l’aîné, qui a survécu précisément parce qu’il n’était pas dans la maison lorsque tous ces crimes se sont produits.

BANDE-ANNONCE « 28 JOURS PARANORMAL »

Regardez la bande-annonce de « 28 jours paranormaux », une série Netflix qui figure sur la liste des plus vues aujourd’hui.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « 28 JOURS PARANORMAL »

ÉPISODES DE « 28 JOURS PARANORMAL »