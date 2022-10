26 octobre 2022 17:16:04 IST

Il y a eu de nombreux cas où les montres intelligentes ont sauvé la vie de personnes qui les utilisent régulièrement. Aujourd’hui, un certain nombre de médecins aux États-Unis ont commencé à prescrire des montres intelligentes telles que celles provenant de Fitbit, Samsung, Apple et Google pour les technologies vitales dont elles sont équipées.

Un exemple serait le Dr Thomas Ficho. Le Dr Ficho lui-même a eu un accident après être tombé dans un sous-sol et a perdu connaissance. À ce moment-là, il portait son Apple Watch Series 5. Après la chute, la fonction de détection de chute de l’Apple Watch s’est déclenchée et a appelé les services d’urgence au nom du Dr Ficho. Bien que le Dr Ficho ait repris connaissance en quelques minutes, l’Apple Watch avait alerté les services d’urgence locaux qui avaient déjà dépêché des secouristes sur les lieux du Dr Ficho, qui l’ont atteint, juste au moment où il reprenait ses esprits.

Les bonnes montres intelligentes sont souvent dotées de fonctionnalités qui peuvent agir en votre nom et vous sauver la vie, en vous aidant en un rien de temps. Google et La détection de crash d’Applepar exemple, s’avère indispensable si vous vous adonnez à des activités dangereuses ou si vous devez fréquenter un tronçon de route qui se trouve être un point noir d’accidents.

Tout comme Apple, la plupart des fabricants de montres connectées disposent d’une fonction de détection de chute qui peut littéralement vous sauver la vie. En avril de cette année, une femme de 60 à 65 ans du Delaware est tombée dans sa salle de bain et s’est cassé le dos. Elle portait une smartwatch de Samsung, mais comme elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas appeler à l’aide. Heureusement pour elle, la smartwatch a envoyé une alerte SOS à l’un de ses contacts d’urgence, qui a ensuite demandé aux services d’urgence de rendre visite à la femme.

Les montres intelligentes se sont également révélées être d’excellents outils de diagnostic. Les médecins s’appuient de plus en plus sur les données des montres connectées pour surveiller l’activité cardiaque de leurs patients. La plupart des montres intelligentes sont équipées d’un moniteur de fréquence cardiaque de base, mais il y en a quelques-unes qui vous donnent une lecture très précise et détaillée. Cela aide non seulement les médecins à déterminer si leurs patients ont une sorte d’arythmie et si oui, quel peut être exactement le problème.

Nous avons récemment vu l’histoire d’une fille de 12 ans, qui a pu détecter qu’elle avait une forme rare de cancer, parce que sa montre intelligente émettait constamment des alertes de fréquence cardiaque qui sortaient du tableau. De tels cas ne sont pas rares.

Les montres connectées peuvent également vous aider avec vos troubles du sommeil. Bien que la plupart des montres intelligentes ne puissent pas diagnostiquer le trouble du sommeil exact dont souffre un patient, elles peuvent aider à enregistrer et à suivre les changements dans le rythme de sommeil de leurs porteurs.

Étant donné qu’il existe une tonne de montres intelligentes, gardez à l’esprit les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pendant que vous en achetez une. Aussi, mieux vaut se rappeler que certains fabricants survendent leurs fonctionnalités. Ce ne sont pas exactement des montres intelligentes, mais des bandes de fitness surdimensionnées et doivent être évitées. En ce qui concerne les montres connectées, optez pour quelque chose d’une marque connue et réputée.

