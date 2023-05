Bruce Campbell est toujours partant pour jouer Superman dans un film Kingdom Come

Si James Gunn et Peter Safran envisagent de faire une adaptation en direct de DC règne vienne série de bandes dessinées, légende du film B Bruce Campbell veut que les deux l’appellent. Initialement publié en 1996, le règne vienne les bandes dessinées, de Mark Waid et Alex Ross, se déroulent dans un futur alternatif avec les membres de la Justice League maintenant âgés de plusieurs décennies. Les super-héros à la retraite, dont un Superman plus âgé, se regroupent lorsqu’une nouvelle vague de « super-héros » commence à brouiller la frontière entre ce qui les rend meilleurs que les super-vilains qu’ils contrecarrent.





Officiellement, une adaptation live-action de règne vienne n’a pas été faite, bien que Brandon Routh (Le retour de Superman) s’est inspiré de l’ancien Superman lorsqu’il a repris le rôle pour une apparition dans le Arrowverse Crise sur des terres infinies événement croisé. Après que Gunn et Safran aient été embauchés pour diriger le navire à DC Studios, le premier a continué à partager des œuvres d’art du règne vienne bandes dessinées, taquinant qu’il « faisait des plans » pour la DCU en utilisant la bande dessinée comme source d’inspiration. Cela a évidemment alimenté la spéculation selon laquelle un règne vienne Le projet est en début de développement, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé.

Cela dit, un fan s’est mis à Twitter insister pour que Campbell joue Superman dans un règne vienne adaptation. Le groovy lui-même a remarqué et a retweeté le message, ajoutant avec sa propre légende, « DM-ing mon numéro. » Cela montre clairement que Campbell veut son nom dans le chapeau si Gunn et Safran cherchent à lancer un Superman plus âgé pour le taquiné règne vienne projet. Le message a beaucoup de fans ravis de cette possibilité.

Ce n’est pas la première fois que Campbell taquine son intérêt à jouer ce rôle. En 2019, il y avait de la même manière des fans demandant à Campbell de jouer le rôle de l’homme d’acier dans ses années dorées. Campbell a partagé une image de lui-même à l’époque et a tweeté en réponse au casting fantastique, « Je suis prêt pour Geezer Superman. »





Que va-t-il se passer ensuite pour l’homme d’acier sur grand écran ?

Bandes dessinées DC

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe avec le règne vienne projet. Ce serait vraisemblablement une histoire de DC Elseworlds, ce qui signifie qu’elle se déroulerait en dehors de la continuité principale de DCU, similaire à Le Batman et Joker. Ce que nous savons, c’est que Gunn travaille actuellement sur Superman : Héritage, un film qui redémarrera cet homme d’acier pour le DCU avec un nouvel acteur jouant le rôle. Cet acteur n’a pas encore été annoncé.

Gunn a également déclaré qu’un autre Superman projet est en préparation écrit par Ta-Nehisi Coates et produit par JJ Abrams. Bien que Gunn n’ait pas encore vu de scénario, il a déclaré qu’il ne mettrait pas le film de côté simplement parce qu’il travaille sur Superman : Héritage. Ce serait simplement traité comme une histoire de DC Elseworlds.

Dans tous les cas, Superman : Héritage est prévu pour une sortie en salles le 11 juillet 2025.