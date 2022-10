Un dirigeant d’Apple confirme que les iPhones seront livrés avec le monde USB-C dans un avenir prévisible

27 octobre 2022 12:46:57 IST

Apple a officiellement confirmé que les prochains iPhones et tous les appareils mobiles ultérieurs auront des ports USB-C, du moins dans un avenir prévisible.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a adopté une législation qui l’a rendu obligatoire pour tous les fabricants de téléphones portables et d’appareils électroniques. adopter l’USB-C comme port de charge standard universel. La législation visait principalement Apple et leur utilisation continue du port Lightning sur leurs iPhones et un certain nombre d’autres appareils.

Répondre à une question sur L’adoption par Apple du port Type-Cle responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré au Wall Street Journal que les ingénieurs d’Apple remplaceront le port d’éclairage même si les équipes ne sont pas satisfaites du changement.

Les dirigeants d’Apple ont déclaré que « les Européens sont ceux qui dictent le calendrier aux clients européens », ce qui est une manière sophistiquée de ne rien dire sur le calendrier du changement. Joswiak a refusé de répondre si Apple expédiera un connecteur vendu en dehors de l’UE, mais cela semble très peu probable.

L’interview a également impliqué le vice-président du logiciel Craig Federighi, mais aucun d’entre eux n’a révélé quand exactement le déménagement aura lieu.

L’exécutif a également parlé de l’engagement d’Apple à suivre sa propre voie et à faire confiance à ses ingénieurs plutôt que de se conformer aux normes des législateurs et d’adopter du matériel tiers. Il a même évoqué le micro USB et comment Apple a été poussé à répondre à des exigences irréfléchies.

Le responsable marketing a ajouté que le chargement des briques avec des câbles détachables résolvait le problème de la normalisation, affirmant que le passage à l’USB-C créerait beaucoup de déchets électroniques car les gens sont poussés à acheter de nouveaux câbles et à jeter les anciens.

Il s’agit en fait d’une astuce très ancienne utilisée par les représentants d’Apple. Ils ont souvent été accusé de greenwashing. Apple est connu pour rendre la réparation de ses appareils difficile ou trop coûteuse, de sorte que toute déclaration de sa part qui parle de déchets électroniques sonne creux. De plus, même si nous ignorons les déchets électroniques que l’entreprise oblige ses utilisateurs à générer, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une entreprise qui oblige ses clients à acheter des briques de charge séparément de leur appareil et à les faire expédier, dans des boîtes supplémentaires, ce qui prend beaucoup de place pendant le processus.

