Comment utiliser Instagram sans voir de publicité

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd’hui, et cette croissance fulgurante a fait de ce réseau social l’endroit idéal pour de nombreuses entreprises et particuliers pour montrer leurs produits et services, même si pour certaines personnes, il peut être positif de trouver un article qui vous intéresse. , pour d’autres personnes il est ennuyeux de voir toutes les 5 histoires ou messages dans le fil ces publicités ennuyeuses.

Mais il y a une solution à ce problème, on parle de Instagram Lite, la version légère d’Instagram avec laquelle vous n’aurez à voir aucune publicité.

Qu’est-ce qu’Instagram Lite

Instagram Lite est la version abrégée d’Instagram que nous connaissons tous. Cette version a été créée par la société pour les appareils avec peu d’espace de stockage, car il ne pèse que 2 Mo, une grande différence par rapport aux plus de 30 Mo que pèse la version normale. De plus, ayant une interface beaucoup plus simple et des fonctions plus limitées, la consommation de données est moindre.

De toute évidence, l’expérience de navigation n’est pas aussi attrayante qu’elle peut l’être dans l’application Instagram normale, mais si vous cherchez à arrêter de voir des publicités et à enregistrer certaines données, cette application est parfaite pour vous. Vous pouvez voir toutes les différences entre Instagram et Instagram Lite ici.

Comment télécharger et installer l’APK d’Instagram Lite

Le téléchargement et l’installation d’Instagram Lite est très simple pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Pour télécharger l’APK, allez sur le lien que nous avons laissé ci-dessous et ainsi vous pouvez accéder au site APKMirror. Allez à la fin de ce site Web et téléchargez l’une des deux options Instagram Lite. La première option est pour les mobiles avec un système d’exploitation antérieur à Android 8.0 et la deuxième option pour les versions identiques ou supérieures. Une fois que vous avez téléchargé l’APK, vous devez activer l’option sources inconnues sur votre mobile si vous ne l’avez pas déjà fait. Maintenant, allez dans l’application que vous utilisez pour voir vos dossiers, puis allez dans Téléchargements et cliquez sur le fichier APK d’Instagram Lite pour l’ouvrir. Cliquez sur Installer, puis entrez les informations de votre compte et le tour est joué, vous pouvez maintenant accéder à Instagram Lite et oublier la publicité ennuyeuse. Mais, si vous voulez essayer quelque chose de différent de ce réseau social, nous avons ici 7 excellentes alternatives à Instagram.

