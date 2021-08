Le producteur des Nouvelles Aventures de Sabrina révèle son intention de ramener Kiernan Shipka dans le rôle de Sabrina Spellman

« On va trouver un moyen de continuer avec Kiernan, mais en attendant, et si on ramenait la BD ? »

Les fans de Les aventures effrayantes de Sabrina ont été dévastés lorsque Netflix a annulé la série, mais il semble maintenant que la série pourrait revenir à un moment donné dans le futur.

Dans une interview avec Deadline, le producteur Roberto Aguirre-Sacasa a taquiné ses plans pour l’avenir du personnage bien-aimé, et comment il prévoit d’apporter CAOS et Kiernan Shipka à l’écran.

Bien qu’il puisse y avoir une opportunité à un moment donné pour Sabrina et le reste des personnages d’apparaître dans un futur épisode de Riverdale, on dirait qu’Aguirre-Sacasa a de plus grands espoirs de finir par « faire un film autonome ou, espérons-le, ramener la série ».

Kiernan Shipka pourrait revenir en tant que Sabrina à un moment donné dans le futur.

Aguirre-Sacasa a révélé que, tandis que le Les aventures effrayantes de Sabrina L’histoire télévisée se poursuivra dans les pages de la bande dessinée, il a toujours l’intention de faire revenir Kiernan Shipka à l’écran en tant que notre sorcière adolescente préférée.

« Il y a environ deux mois, j’ai contacté Jon Goldwater, le producteur de Archie Comics CEO et lui ai dit que Sabrina allait éventuellement revenir », a-t-il déclaré à la publication. « On va trouver un moyen de continuer avec Kiernan, mais en attendant, et si on ramenait la BD ? »

Répondant à une question sur l’extension des bandes dessinées dans une nouvelle série ou un film à l’avenir, Aguirre-Sacasa a ajouté: « Mes plans sont de travailler sur les bandes dessinées et de construire cette bibliothèque dans l’espoir qu’un jour nous pourrons faire un film ou, espérons-le, ramener la série.

Il a poursuivi: « J’étais vraiment déçu que les fans n’aient pas pu voir Sabrina réunie avec sa famille et ses amis, ce qui était le cœur de la série. Mais j’espère qu’avec des circonstances différentes à l’avenir, nous pourrons faire une Sabrina en direct pour continuer. »

Lancez le cercle de prière, sorcières. Ce n’est pas la dernière fois que nous verrons Kiernan en tant que Sabrina !

