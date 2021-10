25 mèmes hilarants de Dune qui sont tout aussi épicés que le film

« Ouais j’aime Dune. Dune ta maman lol »

Après plusieurs retards, Dune est enfin là – tout comme les glorieux mèmes.

Le remake de Denis Villeneuve en 2021 du roman emblématique de Frank Herbert de 1965 sorti dans les cinémas et sur HBO Max simultanément la semaine dernière (21 octobre), nous permettant à tous de profiter des escapades spatiales épicées de Timothée Chalamet et Zendaya à la fois sur grand écran et dans le confort de notre propre maisons.

De l’intrigue au casting ridiculement talentueux (et ridiculement beau!) Et tout le reste, voici tous les mèmes les plus drôles sur Dune jusque là…

Les mèmes des dunes envahissent Internet. Photo : Warner Bros./Everett Collection

Quand ils ont finalement laissé les Sandworms parler Dune Partie 2…

Paul quand il rencontre Chani sur Arakis et tire son coup :

Laissez Wendy Williams exprimer les Sandworms !

Regarder Dune comme Denis Villeneuve l’avait prévu x

Dune est te le film spatial le plus chaud jamais réalisé. Discuter.

Oscar Isaac l’a encore fait. Et par « ça », je veux dire que tout le monde est excité sur le principal.

Offrez-nous le crossover Duke Leto et Poe Dameron !

Duncan Idaho, je ne connais pas de meilleure personne.

duncan idaho est le même nom que hannah montana – Clare Rey (@claresrey) 23 octobre 2021

Paul, où diable étiez-vous situé ?

Aider.

Hans Zimmer a vraiment fait la fichue chose quand il a composé le Dune bande-son, hein ?

Comprendre l’intrigue de Dune? Quoi, comme si c’était dur ?

J’ai adoré cette scène.

Ma partie préférée de Dune c’est quand Liza Minnelli fait une performance de ‘Single Ladies’.

Dune spoilers, pas de contexte.

L’univers cinématographique des rongeurs s’est agrandi. Les Fin du jeu Rat et Les défunts Rat accueille le Dune souris dans le pli.

OÙ EST-CE? O EST L’ANNONCE ?

En conclusion…

Ouais j’aime les dunes. Dune ta maman lol – Claire Pénis (@ZeroSuitCamus) 17 octobre 2021

.

