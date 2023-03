Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs, les réalisateurs ne l’ont pas fait "Semer des graines" Pour une suite, mais j’ai beaucoup d’idées.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a fait l’impensable et a reçu énormément d’éloges lors de ses premières projections. Le film sortira à la fin du mois, et s’il parvient à maintenir ce bouche à oreille positif, cela pourrait être le début d’une franchise de films que le RPG de table souhaite depuis longtemps. Bien qu’il y ait déjà une série télévisée sans rapport en préparation, Honneur parmi les voleurs les réalisateurs ont discuté des suites directes de leur film, même s’ils n’ont apparemment pas intégré de taquineries dans le long métrage.





Alors que de nombreux films sortent avec des scènes post-crédits intégrées qui mettent en place une suite potentielle si le feu vert est donné, ainsi qu’une trace de l’endroit où une suite pourrait aller tout au long de l’histoire principale, Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs les réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley n’ont pas fait cela avec leur film. Malgré cela, ils pensent qu’il y a beaucoup d’endroits où aller pour une suite. Sur le tapis rouge de la première du film, Goldstein a déclaré ComicBook.com:

« Nous n’avons planté aucune graine, mais si nous avons la chance d’en créer une autre, je pense qu’il y a tellement d’endroits où aller. Nous avons créé ces grands personnages que nous aimerions voir où ils en sont dans un an. ou deux. »

Avant même sa sortie, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a apparemment gagné la bataille et vaincu son plus grand antagoniste – les opinions des critiques. Qu’il puisse également gagner le public sera son dernier défi plus tard ce mois-ci.





Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves a déjà révélé bon nombre de ses secrets

Paramount Pictures

En ce qui concerne les adaptations de films, développer un film D&D réussi s’est avéré beaucoup plus délicat dans le passé que même d’adapter des jeux vidéo. Avec un héritage de cinq décennies à défendre, des fans avides à plaire et un public général à divertir, il est difficile de comprendre complètement le défi auquel sont confrontés Daley et Goldstein pour faire Honneur parmi les voleurs un succès.

Cependant, le spot télévisé le plus récent pour le film a poursuivi une tendance cinématographique inquiétante à révéler trop de secrets avant la sortie du film. Alors que les plusieurs bandes-annonces et teasers publiés jusqu’à présent ont montré beaucoup de monstres, de dragons, de morts-vivants et de magie, le dernier spot a « gâché » un moment d’œuf de Pâques pour les fans de l’animation des années 1980. Donjons & Dragons série, avec les personnages de cette émission apparaissant dans la même arène que le groupe d’aventuriers du film.

Bien que ce stratagème marketing vise à attirer plus de monde dans les salles lorsque le film arrivera finalement le 31 mars, il pourrait également avoir le problème de trop en révéler et de laisser aux gens le sentiment d’avoir vu bon nombre des grandes surprises avant même de mettre les pieds. au cinéma. Espérons que ce ne soit pas le cas, car le film semble avoir trouvé un équilibre impressionnant entre l’action et l’humour de style Marvel, tout en donnant vie à l’essence du monde de Donjons & Dragons d’une manière que les fans et les non-fans peuvent apprécier.