Les gens sont déconcertés par la raison pour laquelle la scène de Little Britain est restée dans la série après la suppression du personnage

Lorsque l’émission est revenue sur iPlayer hier, la BBC a confirmé que des « modifications » avaient été apportées, avec un porte-parole déclarant à 45secondes.fr : « Little Britain a été mis à la disposition des fans sur BBC iPlayer suite aux modifications apportées à la série par Matt et David qui reflètent mieux les changements dans le paysage culturel au cours des vingt dernières années depuis la création du spectacle.

Un changement remarqué par les téléspectateurs a été la suppression de Desiree DeVere – un personnage qui a vu David Walliams enfiler un gros costume et un visage noir.

Elle poursuit ensuite en décrivant l’élève à son collègue, optant pour un langage raciste et offensant.

« Il a les cheveux raides et noirs, la peau jaunâtre… Légère odeur de sauce soja. »

Le sketch est répété tout au long de l’émission, se terminant par une scène dans le dernier épisode de la saison trois, lorsqu’un groupe d’étudiants – dont Lao – confronte Linda dans son bureau pour se plaindre du langage qu’elle a utilisé pour les décrire, de ‘ Fatty Fatty Boom Boom’ et ‘Mick Hucknall’ à ‘Oompa Loompa’ et ‘Big Fat Lesbian’.

La journaliste Anita Singh a partagé des captures d’écran de la scène de la série deux sur Twitter, en écrivant: « Alors Matt Lucas et David Walliams ont coupé le blackface de Little Britain pour » refléter les changements dans le paysage culturel « (et le récupérer sur iPlayer) mais cela a séjourné dans. »