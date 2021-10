Gran Turismo 7 continue de regarder dans les coulisses avec les collectionneurs de voitures

Abonnez-vous à Push Square sur

Il n’y a rien de réel dans ce dernier regard dans les coulisses de Gran Turismo 7. Le créateur de la série Kaz, une fois de plus, s’assoit sur un tabouret et discute de son amour pour l’industrie automobile et de la façon dont le prochain vrai simulateur de course reflétera cela, mais nous pouvait écouter l’homme parler de sa passion pour les voitures toute la journée, alors nous avons pensé que nous partagerions la bande-annonce de toute façon. « Il existe de nombreuses voitures uniques dans le monde avec une longue histoire derrière elles. Je pense que le fait de collectionner ces voitures est un autre aspect important de la culture automobile », remarque-t-il.

Kaz poursuit en expliquant comment Gran Turismo 7 disposera de « modèles de qualité PS5 de pointe » de plus de 400 voitures lors de sa sortie l’année prochaine sur PlayStation 5 et PS4. « Beaucoup des voitures les plus fascinantes de l’histoire de l’automobile sont incluses dans GT7. » Vous pouvez tous les essayer à partir du 4 mars 2021 si vous avez suffisamment de crédits pour vous les permettre, bien sûr.